Fans kritisieren Betrug in "Der Sommer, als ich schön wurde"

Die dritte Staffel von "Der Sommer, als ich schön wurde" sorgt gleich zu Beginn für Aufregung, denn die Fans sind alles andere als begeistert davon, dass das Thema Untreue in den Fokus gerückt wird. Steven, gespielt von Sean Kaufman, und Taylor, verkörpert von Rain Spencer, betrügen ihre jeweiligen Partner, um miteinander zusammenzukommen. Auch Jeremiah, dargestellt von Gavin Casalegno (25), wird vorgeworfen, Belly, gespielt von Lola Tung (22), gleich zweimal betrogen zu haben – eine Abweichung zur Buchvorlage "We'll Always Have Summer" der Autorin Jenny Han (44). Auf Social Media diskutieren Fans nun hitzig und bezeichnen die Staffel spöttisch bereits als "The Summer They All Cheated".

In Interviews verteidigte Jenny Han die Entscheidungen, die sie als Showrunnerin getroffen hat. Gegenüber People erklärte sie: "Es ist debattierbar, ob das als Betrug zählt oder nicht, weil sie technisch gesehen getrennt waren." Auch die Darsteller von Steven und Taylor verteidigten ihre Rollen schon in der Vergangenheit in Interviews mit Us Weekly. "Ich denke, Steven und Taylor funktionieren gut zusammen", so Sean und betonte, wie tief die Bindung der beiden sei. Rain ergänzte, dass sie es wunderbar fand, dass Taylors Gefühle endlich erwidert werden: "Zumindest aus Taylors Sicht hat sie diesen Menschen in jeder seiner trotteligen, seltsamen und unbeholfenen Phasen geliebt. Sie ist einfach unbestreitbar, voller Bewunderung für diesen Menschen, der erwachsen geworden ist. Es ist so, als würde man jemanden in jeder einzelnen Phase seines Lebens lieben, das bleibt einfach so."

Die Chemie zwischen den Schauspielern wurde auch mit Unterstützung von Jenny Han am Set vertieft. "Wir hatten viele Gespräche mit Jenny, und sie hat so eine klare Vision in ihrem Kopf", so Rain. Die Beziehung der beiden sei ein Herzstück der Serie, doch viele Fans wünschen sich eine Rückkehr zu den Wurzeln der Buchvorlage, die ohne die zusätzlichen Spannungselemente auskam. Schon vor Beginn hatte Jenny ein paar Details zur neuen Staffel verraten.

