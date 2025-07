Jennifer Lopez packt über Sex aus: Sie mag es im Bett "hart"

Jennifer Lopez (56) sorgte am Montagabend beim Lucca Summer Festival in Italien für Schlagzeilen. Während ihres Konzerts gewährte die 55-Jährige ihren Fans einen unerwartet intimen Einblick in ihr Schlafzimmerleben. "Manchmal mag ich es hart", erklärte sie laut US Sun offen vor ihrem Publikum, um gleich hinzuzufügen, dass sie an manchen Abenden eher romantisch gestimmt sei: "Da zünde ich Kerzen an und höre sanfte Musik." Die Reaktionen des Publikums schwankten zwischen Begeisterung und Überraschung, doch Jennifer schien die Aufmerksamkeit zu genießen und sprach weiter über ihre wechselnden nächtlichen Stimmungen.

Neben ihrer Offenheit über private Details präsentierte Jennifer ihren neuen Song "Up All Night", der Berichten zufolge auf Erlebnissen ihrer Beziehung mit Ex-Mann Ben Affleck (52) anspielt. Mit Zeilen wie "Ich hatte es satt, dass du mich fertigmachst" scheint sie ihre damaligen Erfahrungen musikalisch zu verarbeiten. Eine Quelle sagte dem Magazin, dass die Sängerin derzeit an genug Material für ein komplettes Album arbeitet, das die Höhen und Tiefen ihres privaten Lebens widerspiegelt. Gleichzeitig musste sie aber auch mit Kritik umgehen: Die konservative Kommentatorin Megyn Kelly (54) bezeichnete ihre Shows auf X als "soft porn" und zog damit die Aufmerksamkeit auf die freizügige Darstellungsweise von Jennifer.

Die Performances der Sängerin gelten schon seit Längerem als provokativ. Zuletzt hatte Jennifer bei einem Auftritt in Spanien für Aufsehen gesorgt, als sie eine besonders gewagte Choreografie mit einem ihrer Tänzer präsentierte. Jennifer blieb unbeeindruckt von der Kritik und bewies erneut, dass sie keine Angst davor hat, Grenzen auszutesten. Bei ihren Konzerten verwandelt sie die Bühne regelmäßig in eine sinnliche Spielwiese selbstbewusster Performance. Die leidenschaftliche Künstlerin beeindruckt nicht nur mit ihrer Musik – sie macht auch klar: Kompromisse gehören nicht zu ihrem Repertoire und Kritik perlt ganz offensichtlich an ihr ab und kann sie nicht aufhalten.

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025