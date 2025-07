So geht es König Charles aktuell mit seiner Krebserkrankung

Seit etwas über einem Jahr kämpft König Charles (76) gegen seine Krebserkrankung. Nach außen hin scheint es dem britischen Monarchen gutzugehen, zu seinem tatsächlichen Gesundheitszustand ist nicht viel bekannt. Ab und zu gibt er aber selbst ein kleines Update, so wie jetzt am Rande eines Termins in einem Pferderennsport-Klub bei Newmarket. Dort habe ein Royal-Fan sich nach dem Befinden des Königs erkundigt. "Er sagte, dass es ihm viel besser geht und dass es 'nur eine dieser Sachen' ist", erzählt der Fan gegenüber The Mirror. Zudem habe der Mann auch von seiner eigenen Krebserkrankung erzählt, woraufhin Charles interessiert nach seinem Zustand fragte.

Trotz seiner Diagnose scheint Charles fleißiger als zuvor zu sein. Der 76-Jährige musste anfangs zwar eine längere Pause einlegen und auf manche Termine verzichten, aber mittlerweile tritt er so regelmäßig in der Öffentlichkeit auf, dass man die Diagnose fast vergessen könnte. Genau das ist wohl auch beabsichtigt. Laut eines Palastmitarbeiters wolle er so normal wie möglich weiterleben. "Das Geheimnis im Umgang mit dieser Krankheit ist, sie zu managen, und genau das tut er. Es ist kein Geheimnis, dass er weiterhin behandelt wird, aber er ist unglaublich fit und bewältigt alles bemerkenswert gut", so der Insider gegenüber Hello!.

Tatsächlich soll Charles aktuell mehr machen als der Rest seiner royalen Familie. Bisher galt seine Schwester Prinzessin Anne (74) als fleißigste Royal – doch im Juni wurde bekannt, dass ihr Bruder sie vor allem im Frühjahr ablöste. Laut dem Portal Write Royalty absolvierte Charles bis Ende Mai etwa ein Viertel aller offiziellen Termine. Das ist mehr als alle anderen Mitglieder der Familie in den Monaten erledigten. Der Royal soll entschlossen sein, seinen Job nach wie vor so gut wie möglich auszuführen. Das ist auch seiner Schwester aufgefallen. Bei einem Auftritt witzelte sie: "Das muss ich einfach sagen – er wird langsam ehrgeizig, mein Bruder."

Getty Images König Charles, Juli 2025

Getty Images König Charles, Mai 2025

