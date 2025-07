Wrestling-Ikone Hulk Hogan ist mit 71 Jahren verstorben

Er war einer der Größten seines Fachs, doch nun müssen Wrestling-Fans stark sein: Mit Hulk Hogan (71) ist eine Legende des Sports verstorben. Die Nachricht vom Tod des Sportlers wird Donnerstagnachmittag bekannt. Laut TMZ Sports wurden am Morgen Rettungskräfte zu Hulks Haus in Clearwater, Florida, gerufen. Angeblich ging in der Einsatzzentrale ein Notruf wegen eines Herzstillstands ein. Augenzeugen berichten dem Portal, dass die Einsatzwagen vor dem Anwesen der WWE-Legende standen. Von offizieller Seite ist Hulks Tod noch nicht bestätigt. Auch meldete sich seine Familie noch nicht zu Wort.

Zur Todesursache ist ebenfalls noch nichts Offizielles bekannt. Allerdings kursierten in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um den Gesundheitszustand des US-Amerikaners. Erst vor wenigen Wochen dementierte seine Frau Sky die Gerüchte, Hulk habe Herzprobleme und liege sogar im Koma. Sie betonte gegenüber der Presse, dass sein Herz stark sei, da er sich derzeit von einer OP erhole. Die Operation soll am Hals gewesen sein. Die Gerüchte gingen zu dem Zeitpunkt so weit, dass es sogar Stimmen gab, die behaupteten, Hulk liege auf dem Sterbebett.

Hulk ist wohl eines der bekanntesten Gesichter des Wrestlings und gilt als eine der kultigsten Persönlichkeiten der Popkultur. In seinem Sport fuhr er nicht nur mehrere Titel ein, sondern wurde auch in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Allerdings verlief Hulks Karriere nicht immer nur rosig. Auch Skandale gab es immer wieder. Erst in diesem Jahr gab es schwere Vorwürfe gegen den Sportler – und das von seiner Tochter Brooke (37). Sie behauptete öffentlich, dass nicht nur ihr Vater, sondern auch ihre Mutter Linda (65) sie in ihrer Kindheit "extrem verbal und psychisch missbraucht" hätten. Die Eltern dementierten das. Hulks Ex-Frau Linda betonte in einem Facebook-Post: "Nicht nur, dass Brooke niemals missbraucht wurde, sondern ich war tatsächlich das Opfer von körperlicher Gewalt durch Brookes Hand."

Hulk Hogan, ehemaliger Profiwrestler

Hulk Hogan im November 2018

