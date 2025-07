Nicole Kidman beantragt Aufenthalt in Portugal ohne Ehemann

Nicole Kidman (58) sorgt derzeit mit einem überraschenden Schritt für Schlagzeilen: Die Oscar-Preisträgerin hat einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung in Portugal gestellt. Dies berichtet die portugiesische Medienplattform SIC Notícias. Während Nicole in einem der exklusivsten Viertel des Landes – Cascais, nahe Lissabon – nach einer Immobilie sucht, lässt ein Detail besonders aufhorchen: Ihr Ehemann, der Country-Star Keith Urban (57), begleitet sie offenbar weder bei diesem Vorhaben noch stellte er selbst einen solchen Antrag. Keith bereitet sich stattdessen derzeit auf seine Australien-Tour vor.

Die Schauspielerin, die gemeinsam mit Keith zwei Töchter hat, scheint Portugal als neuen Rückzugsort ins Auge zu fassen – unweit der Hauptstadt besitzt sie bereits ein luxuriöses Anwesen. Nun wird berichtet, dass Nicole an weiteren Objekten im mondänen Costa Terra Golf & Ocean Club interessiert ist, wo auch Stars wie George Clooney (64) und Paris Hilton (44) ihre Residenzen haben. Unklar bleibt jedoch, ob dieses Vorhaben auch bedeutet, dass die Schauspielerin künftig weniger Zeit in ihrer bisherigen Heimat Nashville verbringen wird. Dort genießt das Paar ein weitläufiges Anwesen, das nicht nur ideal für Keiths Musikkarriere gelegen ist, sondern den beiden auch ein hohes Maß an Privatsphäre bietet.

Nicole und Keith teilen seit ihrer Hochzeit 2006 ein Leben im Rampenlicht, das sie bewusst mit einem einfachen, geerdeten Alltag verbinden. Nicole beschrieb Nashville einmal als "einfach, ruhig und nährend". Doch nicht immer verläuft alles ungestört: Anfang des Jahres musste das Paar einen Einbruch in seiner Villa in Beverly Hills verkraften. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Trotz aller Immobilientätigkeiten und Veränderungen steht für die beiden ihre Familie offenbar weiterhin an erster Stelle. Ob Portugal für Nicole künftig eine größere Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

MEGA / Ozzie B / imageSPACE Keith Urban und Nicole Kidman bei den ACM Awards 2025

Getty Images Keith Urban, Faith Margaret (3. v.l.), Sunday Rose (4. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024