Carsten Maschmeyer widmet Stieftochter Lilly rührende Worte

Carsten Maschmeyer (66) hat seiner Stieftochter Lilly Krug (24) zu ihrem 24. Geburtstag eine besondere Botschaft auf Instagram gewidmet. Der Unternehmer teilte zwei private Bilder, die ihn und Lilly zeigen, und drückte in einem emotionalen Beitrag seine Bewunderung und seinen Stolz aus. Seit 16 Jahren ist Carsten Maschmeyer Teil von Lillys Leben, nachdem er ihre Mutter Veronica Ferres (59) kennengelernt und später geheiratet hatte. "Ich wollte da sein, wenn alles wackelig war", schrieb er und betonte, dass er immer versucht habe, seiner Stieftochter Rückhalt zu geben.

In seinem Post spricht der Unternehmer von den Herausforderungen, die sie gemeinsam gemeistert haben, und von Lillys starkem Charakter, mit dem sie ihren Weg geht. Als Schauspielerin und Studentin in Amerika zeigt sie sich entschlossen und zielstrebig, was ihren Bonusvater sichtlich beeindruckt. "Du bist eine kluge, talentierte und zielstrebige junge Frau. Ich bin unglaublich stolz auf dich. Auf alles, was du erreicht hast – und auf alles, was noch vor dir liegt", schreibt er rührend. Auch Mama Veronica Ferres nutzte die Gelegenheit, um ihrer Tochter auf Instagram rührende Worte zu widmen. Sie zeigte Fotos aus Lillys Kindheit und schrieb stolz, wie glücklich sie über den mutigen und inspirierenden Lebensweg ihrer Tochter sei.

Carsten, der selbst zwei Söhne aus einer früheren Ehe hat, hat in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihm seine Familie ist. Besonders das Zusammenspiel mit seiner Frau Veronica prägt sein Leben, nachdem sie ihm geholfen hat, schwierige Zeiten zu überstehen. Ihre Unterstützung gab ihm Kraft, als er mit persönlichen Kämpfen zu tun hatte. Diese verbindende Kraft spiegelt sich auch in der Beziehung zu Lilly wider, die auf Respekt und tiefer Zuneigung basiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / veronicaferres Carsten Maschmeyer und seine Ehefrau Veronica Ferres

Anzeige Anzeige