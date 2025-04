Veronica Ferres rettete Ehemann Carsten Maschmeyer das Leben

Carsten Maschmeyer (65), bekannt als scharfsinniger Investor in der TV-Show Die Höhle der Löwen, hat in einem Interview mit Focus offenbart, dass er heute nur noch dank Ehefrau Veronica Ferres (59) am Leben sei. Der Unternehmer kämpfte über viele Jahre mit einer starken Tablettensucht, wie er auch in seiner Biografie eindringlich beschrieb. Besonders tragische Ausmaße – mit bis zu 50 Tabletten pro Tag – habe die Abhängigkeit 2010 angenommen, als die übermäßige Arbeit und Einsamkeit nach der Trennung von seiner ersten Frau ihn immer tiefer in die Sucht trieben. Veronica, mit der er seit 2009 liiert und seit 2014 verheiratet ist, habe die Gefahr jedoch gerade noch rechtzeitig erkannt. Ihrem beherzten Eingreifen verdanke Carsten heute sein Leben, wie er offen gestand.

Anfangs versuchte er noch, seine Sucht zu verbergen, doch Veronica bemerkte bald, dass etwas nicht stimmte. Nachdem Carsten sich ihr gegenüber schließlich geöffnet hatte, übernahm die Schauspielerin kurzerhand die Organisation seines stationären Entzugs und zeigte ihm klare Grenzen auf: "Ich sagte ihm, dass wir nicht weiter als Mann und Frau zusammenleben können, wenn er so unaufrichtig zu mir ist", erklärte Veronica laut Filmstarts.de. Den Beginn der Sucht beschrieb Carsten als schleichend: Mit 18-Stunden-Tagen und anhaltender Schlaflosigkeit habe er sich an seinen Hausarzt gewandt, der ihm die Schlaftabletten erstmals verschrieb. Diese hätten ihre Wirkung zwar nicht verfehlt, jedoch auch rasch zu der ausgeprägten Abhängigkeit geführt. Als er Veronica 2009 kennenlernte, hatte der TV-Star bereits über fünf Jahre immer höhere Dosen der Wirkstoffe zu sich genommen.

Heute sind Carsten und Veronica ein glückliches Ehepaar und präsentieren sich in der Öffentlichkeit gern als echtes Power-Couple. Seit Beginn ihrer Beziehung unterstützen sich beide in beruflichen wie privaten Höhen und Tiefen. Während Carsten heute betont, wie wichtig ihm ein gesunder Lebensstil und eine klare Tagesstruktur seien, beschreibt Veronica ihn als Mann, der Verantwortung übernimmt und für den Zusammenhalt in der Familie kämpft. In Interviews sprach sie immer wieder bewundernd über die besondere Stärke des 65-Jährigen, die er trotz der dunklen Kapitel seiner Vergangenheit bewiesen habe.

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im November 2015 in Berlin

Andreas Rentz Unternehmer Carsten Maschmeyer und Schauspielerin Veronica Ferres 2013 in Bayreuth

