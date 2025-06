Erinnerungen: Carsten Maschmeyer weint bei "Höhle der Löwen"

Unternehmer Carsten Maschmeyer (66) zeigt sich von seinem eigenen Werdegang schwer gerührt: In der jüngsten Folge der Vox-Show Die Höhle der Löwen brechen bei dem Investor alle Dämme, als er in San Francisco an den Ort zurückkehrt, an dem für ihn einst alles begann. Vor neun Jahren traf er dort die entscheidende Wahl, einen US-Firmensitz zu gründen – mutig, vielleicht sogar etwas größenwahnsinnig, wie Kritiker damals meinten. "Hier war das", sagt Carsten mit feuchten Augen und gibt damit Einblick in das Kapitel seiner größten unternehmerischen Wende. Für Fans der Show ein ungewohnter Anblick: Der Mann, der sich sonst als knallharter Investor zeigt, ist ganz schön nah am Wasser gebaut.

Was Carsten an diesem Ort so ins Herz trifft? Die Erkenntnis, wie weit er es gebracht hat – natürlich ganz ohne falsche Bescheidenheit. "Keiner kannte hier Carsten Maschmeyer", betont er ebenso stolz wie bewegt, "und heute sind wir einer der besten Fonds in den USA." Tatsächlich investierte er von dort aus in 49 Start-ups und brachte es mit sieben Firmen zum Unicorn-Status – sie sind mittlerweile über eine Milliarde US-Dollar wert. Gewohnt selbstbewusst schildert er den damaligen Moment am Hafen als eine der wichtigsten Entscheidungen seiner gesamten beruflichen Laufbahn, die er glücklicherweise mit einer großen Portion Mut, aber auch Weitsicht getroffen habe.

Carsten ist nicht nur für seinen geschäftlichen Erfolg bekannt, sondern auch für seine starke Beziehung mit Ehefrau Veronica Ferres (60), mit der er seit 2014 glücklich verheiratet ist. Der Schauspielerin verdanke er heute sogar sein Leben, gestand er einst mit Blick auf seine jahrelange Tablettensucht, der Veronica durch ihr beherztes Eingreifen ein Ende setzte. So verdeutlicht Carstens Weg einmal mehr, dass beruflicher Erfolg und internationale Deals zwar schön und gut sind, jedoch niemals das ersetzen können, was ein stabiles, soziales Umfeld bietet: Rückhalt und Unterstützung genau in den Momenten, in denen alles andere zu wanken beginnt.

Getty Images Carsten Maschmeyer im August 2021

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im Februar 2017 in Düsseldorf

