Veronica Ferres' Tochter Lilly Krug erobert Hollywood

Lilly Krug (23), die Tochter von Veronica Ferres (59), übernimmt die Hauptrolle im neuen Horrorthriller "Corporate Retreat", der von Uri Singer und seiner Produktionsfirma Passage Pictures produziert wird. Der Film erzählt die Geschichte von Angestellten einer aufstrebenden Tech-Firma, die sich zu einem Team-Retreat in einer abgelegenen Wüstenvilla treffen. Was als harmloses Teambuilding-Event geplant ist, entwickelt sich schnell zu einem blutigen Überlebenskampf. Die Produktion des Films soll bereits im Juni beginnen, wie Deadline berichtete.

Produzent Uri sieht den Film zudem als kritische Auseinandersetzung mit der modernen Unternehmenskultur, gewürzt mit einer Mischung aus Horror und sozialer Satire: "Es ist ein blutiges Zusammenspiel aus 'The Menu' und 'Saw'", erklärt er. Regisseur Aaron Fisher beschreibt das Werk als eine düstere Untersuchung von Widerstandskraft in einer gnadenlosen Hierarchie. Aaron erregte zuvor mit seinem Debüt "Inside the Rain" Aufmerksamkeit und bewies sein Talent für komplexe und emotionale Geschichten – ein Ansatz, der sich in "Corporate Retreat" fortsetzen dürfte.

Für Lilly ist dies ein weiterer Schritt auf ihrem Weg in Hollywood. Die Schauspielerin hat sich bereits in Produktionen wie "Shattered" und "Plane" einen Namen gemacht und zieht mit ihrem internationalen Karrierestart große Aufmerksamkeit auf sich. Bekannt für ihre Vielseitigkeit und Ausstrahlung auf der Leinwand, ließ Lilly in der Vergangenheit offen durchblicken, wie wichtig ihr familiäre Unterstützung sei. Ihre Mutter Veronica, die selbst eine erfahrene Schauspielerin ist, steht ihr dabei immer wieder beratend zur Seite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Krug, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Lilly Krug und Veronica Ferres, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige