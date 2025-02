Veronica Ferres' Pläne für Valentinstag mit Ehemann Carsten

Auch bei Veronica Ferres (59) und ihrem Ehemann Carsten Maschmeyer (65) steht der Valentinstag vor der Tür, doch das Paar sieht den romantischen Tag gelassen. Am Rande des Deutschen Filmballs in München verrieten die Schauspielerin und der Unternehmer, dass der 14. Februar für sie kein festes Datum für Romantik sein müsse. Während Veronica aktuell in London an einem neuen Netflix-Film arbeitet und Carsten mit Start-ups und der Berlinale beschäftigt ist, bleibt wenig Spielraum für eine gemeinsame Feier. "Wir versuchen es, aber wenn nicht, dann feiern wir den Valentinstag einfach ein paar Tage vorher oder hinterher", erklärte der Unternehmer im Gespräch mit Bunte.

Die beiden scheinen sich in ihrer Einstellung zur Liebe gut abzustimmen, denn auch Veronica antwortete auf der Afterparty mit demselben Ansatz. "Da dreh ich in London einen neuen Film. Wir feiern das vorher oder nachher", sagte sie lachend. Ihr Mann reagierte darauf mit einem Augenzwinkern: "Getrennt gefragt, gemeinsam die gleiche Antwort!" Diese Harmonie zeigte sich nicht nur in ihren Aussagen, sondern auch in ihren Outfits auf dem roten Teppich: Veronica bezauberte in einem glitzernden grauen Kleid, während Carsten auf einen auffälligen Pailletten-Smoking zurückgriff, den er bereits bei den Golden Globes getragen hatte.

Das Paar, das 2014 geheiratet hat, ist seit 15 Jahren ein eingespieltes Team. Mit Kindern aus früheren Beziehungen und einem Leben zwischen Filmsets, Businessprojekten und Glamour-Veranstaltungen meistern sie gemeinsam den hektischen Alltag. Trotz voller Terminkalender finden sie immer wieder Zeit füreinander – wenn nötig, auch flexibel. In Interviews schließen sie oft nicht nur berufliche, sondern auch persönliche Pläne mit ein und betonen, wie wichtig es ihnen ist, sich als Paar inmitten all ihrer Verpflichtungen nicht aus den Augen zu verlieren.

Instagram / veronicaferres Carsten Maschmeyer und seine Ehefrau Veronica Ferres

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer

