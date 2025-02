So reagierte Veronica Ferres auf Schwärmereien ihrer Tochter

Obwohl Veronica Ferres (59) und ihre Tochter Lilly (23) beide im Filmgeschäft tätig sind und internationale Bekanntheit gewonnen haben, ist das Mutter-Tochter-Duo privat wie viele andere auch. Wie Lilly im Gespräch mit Gala verrät, stehen sich die beiden unglaublich nahe – und das taten sie auch früher schon. Wie die angehende Schauspielerin ausplaudert, hat Veronica schon immer gerne ihren Senf dazugegeben – erst recht, wenn es um Lillys erste Schwärmereien ging. "Die [Jungs] kamen immer alle und wenn es vorbei war, meinte sie immer so, 'Nee, also der...'", erzählt sie lachend und deutet an, dass ihre Mama erst nach dem Ende der Beziehung mit ihrem Urteil herausrückte.

Dabei habe Lilly ihre Mama damals eher nicht um Tipps in Sachen Liebe gefragt. Heute sieht das schon etwas anders aus. Lilly schwärmt: "Erst als ich erwachsen wurde. Und jetzt hilft es total, weil wir so eine schöne Freundschaft entwickelt haben und man sich da irgendwie Rat holen kann. Und ich finde, Mama hat so viel Erfahrung und so ein tolles und offenes Herz, da kann ich ein bisschen von lernen." Ob ihre Mama ihr auch mit ihrem aktuellen Partner geholfen hat, verrät sie nicht. Sie behält diesen Teil ihres Lebens aber eh fest unter Verschluss.

Veronica und Lilly sind ein eingeschworenes Team. Das merkte man auch, als Lilly sich dazu entschied, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und eine große Schauspielerin zu werden. Bisher hat sie schon einige kleinere Nebenrollen in Filmen wie "Plane" und "Zero Contact" ergattern können. Auch dabei hatte Veronica natürlich den ein oder anderen Tipp parat. Gegenüber RTL verriet Lilly schon zu Beginn ihrer Karriere: "Also, ich bin eigentlich eine Person, die alles auf den letzten Drücker macht und der Nummer-eins-Tipp ist: 'Fang nicht an, den Text erst last minute zu lernen'."

Instagram / lillykrug Lilly Krug und ihr Partner, 2024

Getty Images Lilly Krug, Schauspielerin

