So süß schwärmt Lilly Krug von ihrer Mama Veronica Ferres

Lilly Krug (23) verzückt mit ihren Worten über ihre Mutter Veronica Ferres (59). Beim Deutschen Filmpreis lief die Nachwuchsschauspielerin strahlend im kleinen Schwarzen über den roten Teppich – zwei Tage vor dem Muttertag. Da ist es wohl kaum verwunderlich, dass Lilly im Interview mit Bunte über Veronica so richtig ins Schwärmen geriet. "Meine Mama hat einen wundervollen Charakter und sie geht mit jeder Situation mit so viel Humor um", erklärte sie über ihre liebsten Eigenschaften an ihrer Mutter.

Was Lilly außerdem so sehr an ihrer Mutter bewundert, sei die Leichtigkeit, mit der sie das Leben nehme. "Sie hat eine ganz schöne Leichtigkeit und sie sieht Menschen in all ihrer Fülle. Es ist wirklich schön zu sehen, wie sie mit Menschen umgeht", erklärte Lilly weiter begeistert über die "The Superwife"-Darstellerin. Warme Worte von Lilly, die Mama Veronica sicherlich gerne hört. Das Mutter-Tochter-Gespann gilt als eingespieltes Team – das war auch schon so, als Lilly noch jünger war. Damals sei sie mit ihren Jungsgeschichten immer zu ihrer Mama gerannt und habe ihr berichtet. "Die [Jungs] kamen immer alle und wenn es vorbei war, meinte sie immer so, 'Nee, also der...'", erinnerte sich Veronica im Februar gegenüber Gala.

Lilly ist Veronicas einziges Kind. Sie stammt aus der Ehe mit dem Werbemanager Martin Krug. Mit ihm war die Schauspielerin von 2001 bis 2010 verheiratet. Lilly scheint die Leidenschaft fürs Schauspielern von ihrer Mama vererbt bekommen zu haben. Sie ist inzwischen ebenfalls vor der TV-Kamera tätig. 2022 spielte sie beispielsweise an der Seite von Hollywoodstar Gerard Butler (55) in dem Actionthriller "The Plane" mit. "Ich fühle mich so geehrt, mit so vielen Talenten zusammenzuarbeiten und diese Geschichte zu erzählen", freute Lilly sich damals auf Instagram.

Getty Images Lilly Krug beim deutschen Filmpreis, Mai 2025

Getty Images Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug

