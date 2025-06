Darum geht Yeliz Koc' Tochter Snow nicht in den Kindergarten

Yeliz Koc (31) verbringt jeden Tag mit ihrer Tochter Snow (3). Die Kleine besucht aktuell keine Kindertagesstätte – das war aber wohl nicht so ganz freiwillig. In ihrer Instagram-Story verrät die Influencerin, warum ihr Kind nicht in die Kita geht. Ein neugieriger Fan wollte dies genauer wissen. "Ich habe einfach den Fehler gemacht und sie nicht direkt bei der Geburt angemeldet. In unserer Umgebung ist kein Platz frei", gestand die Reality-TV-Darstellerin.

In ihrer Umgebung sei derzeit kein Kindergartenplatz mehr frei, berichtete die ehemalige The 50-Teilnehmerin weiter. "Ich habe jetzt noch eine letzte Anlaufstelle und wenn es da nicht klappt, dann soll es auch nicht sein", erklärte Yeliz zu der Situation. Trotz der Herausforderung scheint sie positiv zu bleiben und die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter Snow zu genießen. Viele Fans feierten ihre entspannte Haltung zu dem Kindergarten-Thema in den Kommentaren.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin teilt seit der Geburt ihrer Tochter regelmäßig Einblicke in ihr Leben und lässt ihre Follower an den Höhen und Herausforderungen ihres Mama-Alltags teilhaben. Snow kam im Oktober 2021 zur Welt – ihr Vater ist Yeliz' Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33). Die Bloggerin genießt die Zeit mit ihrem Nachwuchs, manchmal wünscht sie sich aber wohl etwas mehr Freizeit. "Es ist nicht immer einfach. Man hat kaum Freizeit beziehungsweise Zeit, in der man alles erledigen kann", räumte Yeliz vor wenigen Tagen im Netz ein.

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

