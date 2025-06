Endgültiger Umzug: Marie Nasemann ist "null emotional"

Marie Nasemann (36) hat den nächsten Schritt in ihrem Neuanfang unternommen: Sie verlässt das gemeinsame Haus, das sie bis zuletzt mit ihrem Ex Sebastian Tigges teilte. Auf Instagram berichtet das Model von den letzten Vorkehrungen für den endgültigen Umzug und zeigt sich beim Packen von Kisten. "Ich muss sagen, bisher ist das auch null emotional. Ich bin einfach im Macherinnen-Modus und auch sehr voller Vorfreude, übermorgen in der neuen Wohnung anzukommen", schreibt Marie zu den Aufnahmen. Unterstützt wird sie dabei von ihren Kindern, die sich währenddessen entspannt miteinander beschäftigen.

In ihrem neuen Zuhause will sich Marie nun ein komfortables Umfeld schaffen, das sowohl als Rückzugsort für sie selbst als auch als ein "neues Familienzuhause" dienen soll. Die Einrichtung der Wohnung sei für sie nicht nur ein praktischer, sondern auch ein emotionaler Schritt in eine neue Richtung, wie sie ihren Followern verriet. Ende Mai sprach sie über die Herausforderung, die Balance zwischen Wehmut und Vorfreude zu finden, da das neue Kapitel bedeutet, alte Vorstellungen loslassen zu müssen. Doch ihr Fokus bleibe klar: Für ihre Kinder soll das Ambiente herzlich und heimisch sein.

Ihre Trennung hatten Marie und Sebastian bereits Anfang Mai in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt gegeben. "Das war kein leichter Schritt. Wie ihr wisst, haben wir viel versucht und alles gegeben. Doch irgendwann mussten wir uns eingestehen: So wie es ist, tut es uns nicht mehr gut", erklärten sie damals offen. Acht Jahre war das Paar zusammen, vier davon verheiratet. Für beide stand stets das Wohl ihrer Kinder im Fokus, wie sie betonten.

