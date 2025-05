Neuanfang: Marie Nasemann ist in Single-Wohnung eingezogen

Marie Nasemann (36) hat offiziell eine neue Lebensphase eingeläutet. Das Model, bekannt aus der Show Germany's Next Topmodel, hat sich kürzlich von ihrem Mann getrennt und ist nun in eine eigene Wohnung gezogen. Auf Instagram teilte sie ihre Gefühle zu diesem Neuanfang, nachdem sie ihre erste Nacht in ihrer neuen Wohnung verbracht hatte. "Ein Raum nur für mich", schrieb sie in einem emotionalen Beitrag. Gleichzeitig zeigte sie sich dankbar dafür, finanziell unabhängig zu sein und den Neustart ermöglichen zu können.

Dennoch mischt sich in die Freude auch ein Hauch von Wehmut: "Denn eine Single-Wohnung heißt auch: Dinge loslassen, die mal anders gedacht waren. Das Haus, das ich mit so viel Hingabe eingerichtet habe. Das Familienzuhause, in dem viele Erinnerungen stecken." Doch gleichzeitig betont sie, dass dieser Schritt der richtige ist. "Hier ist jetzt Platz für meine Kinder und mich. Für Ruhe, für Neugier, für Freiheit und alles, was kommt", schrieb sie. Auch wenn die neue Wohnung "nur die Hälfte der Zeit eine Familienwohnung sein wird", will sie sich bemühen, dort eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen.

Dass sich Marie erst an die neue Familiensituation gewöhnen muss und derzeit noch unter der Trennung leidet, machte sie erst kürzlich auf Instagram deutlich. Offen thematisierte das Model die Schattenseiten des 50/50-Familienmodells nach der Trennung ihres langjährigen Partners und Ehemanns Sebastian Tigges: "Wir machen 50/50 und das heißt zwar viel Freiheit, aber auch die Hälfte des Lebens der eigenen Kinder zu verpassen."

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Mai 2025

Getty Images Sebastian Tigges und Marie Nasemann, Juni 2024

