Nach Trennung: Marie Nasemann blickt nach vorne

Marie Nasemann (36) hat sich nach der Trennung von Sebastian Tigges mit emotionalen Worten an ihre Follower gewandt. In einem bewegenden Video auf Instagram schilderte die 36-Jährige ihre aktuelle Gefühlslage und zeigte, wie es ihr in den vergangenen Monaten ergangen ist. "Monate der Ups & Downs sind vergangen. Und die Traurigkeit kommt immer wieder. In Wellen", schreibt das Model. Gleichzeitig ermutigt sie andere Betroffene und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: "Ein neuer, ganz anderer Lebensabschnitt beginnt, und alles hat so kommen sollen." Mit ehrlichen Einblicken setzt sie ein Zeichen für Stärke, ohne ihre Verletzlichkeit zu verbergen.

Marie zeigte sich in dem Video nicht nur nachdenklich, sondern auch optimistisch. In ihren Posts wird deutlich, dass sie die Trauerphasen annimmt und gleichzeitig Platz für Zuversicht schafft. Die Künstlerin, die als Model und Schauspielerin bekannt ist, beschreibt, wie sich die Abstände zwischen den schwierigen Momenten vergrößert haben: "Die Wellen hauen mich weniger um. Und gleichzeitig ist da immer wieder Leichtigkeit, Freude und Euphorie." Diese persönliche Transformation teilt sie offen mit ihren Fans und sendet eine wichtige Botschaft: "You’re not alone. Stay strong." Damit will sie anderen Menschen in ähnlichen Situationen Zuspruch geben.

In ihrem neuen Lebensabschnitt scheint Marie nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder einen Neustart zu wagen. Nach dem Umzug in eine neue Wohnung betonte die Unternehmerin, wie gut sich ihre Familie in der neuen Umgebung zurechtgefunden hat. Für sie war es wichtig, auch den Kindern ein Gefühl von Leichtigkeit und Sicherheit zu vermitteln. Trotz der Veränderungen gelingt es ihr offenbar, Stabilität und Zusammenhalt zu bewahren. Mit ihrer authentischen Art zeigt Marie, wie wichtig es ist, auf die eigenen Gefühle zu hören und einen Weg zu finden, in dem sich Schmerz und Hoffnung die Hand reichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Nasemann, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marie Nasemann, Model