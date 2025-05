Sebastian Tigges und Marie Nasemann haben sich getrennt

Die Beziehung zwischen Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges ist aus. Wie die Podcaster in einem emotionalen Beitrag auf Instagram verkünden, gehen sie bereits seit einiger Zeit getrennte Wege. Acht Jahre gingen das Model und der Anwalt gemeinsam durchs Leben, seit Mai 2021 als Ehepaar. Sich nach all der Zeit nun voneinander zu trennen, sei keine leichte Entscheidung gewesen. "Das war kein leichter Schritt. Wie ihr wisst, haben wir viel versucht und alles gegeben. Doch irgendwann mussten wir uns eingestehen: So wie es ist, tut es uns nicht mehr gut", heißt es in dem Statement.

Marie und Sebastian hatten im Laufe ihrer Beziehung zwei gemeinsame Kinder willkommen geheißen. Die Trennung vollziehen sie vor allem aus Liebe zu ihnen, wie sie erklären. Ihr Sohn und ihre Tochter verdienen Eltern, "die sich wohlwollend begegnen können". "Was jetzt kommt, ist neu für uns. Und wir wissen noch nicht genau, wie unser Leben als Familie aussehen wird. Aber wir werden es herausfinden – in unserem Tempo, mit viel Zeit und Raum", schließen sie ihren Beitrag ab und danken Fans und Followern für ihr Verständnis und ihren Respekt.

Schon vor einigen Jahren machten die Eltern die Tiefen ihrer Beziehung publik. Im Februar gab Sebastian gegenüber Gala ehrlich zu, dass in Streitsituationen des Öfteren von Scheidung die Rede ist. Ihre Probleme gingen die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der 40-Jährige aber optimistisch mit einer Paartherapie an. In ihrem Podcast "Family Feelings" nahmen sie ihre Fans auf diese Reise mit. Ob es nun nach der Verkündung der Trennung weitere Episoden ihres Podcasts geben wird, wissen Marie und Sebastian vorerst aber nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Kind

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Nasemann beim Deutschen Filmpreis 2022

Anzeige Anzeige