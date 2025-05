Nach Trennung: Marie Nasemann zeigt sich weinend im Netz

Marie Nasemann (36) befindet sich in einer schwierigen Phase in ihrem Leben. Vor wenigen Tagen machte sie öffentlich, dass sie und ihr Ehemann Sebastian Tiggers sich bereits vor einer Weile getrennt haben. Auf Instagram geht das Model offen mit ihren Emotionen um: In einem Beitrag teilt sie mehrere Fotos der vergangenen Monate – auf einem zeigt sie sich sogar weinend. "Die letzten Monate: so viele Tränen, Katzenhaare überall, Wut auf alles, mir selber einen Geburtstagskuchen backen (traurige Angelegenheit), puzzeln, kurz mal Euphorie, dann wieder Angst und Panik", beschreibt sie die Achterbahn der Gefühle, die sie erlebte.

Die 36-Jährige nutzt die Gelegenheit aber auch, um den Menschen, die ihr in dieser Zeit an ihrer Seite stehen, zu danken: "[...] gehalten werden von meinen besten Freundinnen der Welt. Ehrlich gesagt, keinen Plan, wie ich das ohne euch geschafft hätte. Danke!" In einem anderen Instagram-Beitrag teilte Marie ihren Fans bereits mit, wie sie und ihr Ex-Partner in Zukunft die Erziehung der beiden Kinder gestalten wollen. "Wir machen 50/50 und das heißt zwar viel Freiheit, aber auch die Hälfte des Lebens der eigenen Kinder verpassen", gestand sie, dass die Lösung trotz allem nicht optimal für sie sei.

Acht Jahre lang gingen die Podcasterin und der Anwalt zusammen durchs Leben. Im Mai 2021 gaben sie sich das Jawort. Die Entscheidung, sich nach so vielen gemeinsamen Jahren zu trennen, machten sich die beiden nicht leicht. Letztendlich haben sie den Schlussstrich vor allem auch zum Wohl ihres Sohnes und ihrer Tochter gezogen. "Das war kein leichter Schritt. Wie ihr wisst, haben wir viel versucht und alles gegeben. Doch irgendwann mussten wir uns eingestehen: So wie es ist, tut es uns nicht mehr gut", erklärte Marie in einem Instagram-Statement und fügte hinzu, dass ihre Kinder Eltern verdienen, "die sich wohlwollend begegnen können".

Anzeige Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Sebastian Tigges und Marie Nasemann im Juli 2023

Anzeige Anzeige