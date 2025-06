"Kleines Geheimnis": Marie Nasemann erfüllt sich einen Traum

Marie Nasemann (36) hat sich einen lang gehegten Traum verwirklicht: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin teaserte in ihrer Instagram-Story ihre erste eigene Kollektion an, die sie in Zusammenarbeit mit einer Fair-Fashion-Marke entworfen hat. Für das Shooting der besonderen Stücke reiste das Model an den Gardasee in Italien. "Die Teile sind so schön geworden. Genauso, wie ich es wollte", schwärmte Marie über das Ergebnis und teilte ihre Freude über den Erfolg.

Das Erstellen der Kollektion war für Marie ein echtes Herzensprojekt. Wie sie betonte, hatte sie 15 Jahre lang davon geträumt, Mode zu designen. "Heute ist ein Traum wahr geworden und ein Punkt, der seit 15 Jahren auf meiner Bucketlist steht, wird abgehakt", schrieb sie auf Social Media. Die Nachhaltigkeit und Fairness der Mode stehen dabei im Vordergrund – Werte, die für Marie seit Langem von großer Bedeutung sind. Auch am Gardasee zeigte sie sich berührt und reflektierte: "Was habe ich eigentlich für ein tolles Leben."

Bereits vor einigen Tagen hatte Marie eine neue Lebensphase eingeläutet: Nach der Trennung von ihrem Mann Sebastian Tigges ist die Influencerin in eine eigene Wohnung gezogen. Auf Social Media zeigte sie sich tief bewegt und berichtete von ihrer allerersten Nacht in den neuen vier Wänden. "Ein Raum nur für mich", schrieb Marie damals und betonte, wie dankbar sie für ihre finanzielle Unabhängigkeit sei, die ihr diesen Neuanfang ermöglichte. Trotz aller Freude über den Tapetenwechsel offenbarte die 36-Jährige aber auch die Wehmut, die sie beim Loslassen ihres alten Zuhauses verspürte. "Eine Single-Wohnung heißt auch: Dinge loslassen, die mal anders gedacht waren. Das Haus, das ich mit so viel Hingabe eingerichtet habe. Das Familienzuhause, in dem viele Erinnerungen stecken."

Getty Images Marie Nasemann, Februar 2025

AEDT / ActionPress Marie Nasemann und Sebastian Tigges, 2024

