Nach Trennung: Podcast von Marie Nasemann und Ex geht weiter

Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges wagen einen ungewöhnlichen Schritt. Trotz ihrer Trennung setzen die beiden ihren gemeinsamen Podcast "Family Feelings" fort. Seit 2021 führen der Influencer und die Schauspielerin durch das Eltern-Projekt, das auf RTL+ zuletzt eine neue Heimat fand. Nach der Trennung im Mai gaben sie bekannt, dass sie sich die Fortsetzung vorstellen könnten – nun ist es so weit. "Das ist ein Wagnis", erklärt Sebastian in der ersten Folge nach dem Liebes-Aus. Mehrere Anläufe waren nötig, denn es sei zunächst "zu emotional und schwierig" gewesen, wie Marie verrät.

In der neuen Phase ihres gemeinsamen Podcasts soll das Format den beiden helfen, über das Leben des anderen auf dem Laufenden zu bleiben. Dabei sprechen sie offen über ihre Herausforderungen, das Leben mit ihren beiden Kindern zu organisieren. Das "2-2-5-5"-Modell, bei dem sich die Elternteile im Wechsel zwei und fünf Tage um die Kinder kümmern, fordert sie emotional stark. Außerdem berichtet Sebastian offen, dass das Loslassen nach den Zeiten mit den Kindern besonders schmerzhaft sei. Beide stehen auch weiterhin in therapeutischer Begleitung, um den Trennungsprozess und die neue Lebenssituation besser zu bewältigen.

Der Neuanfang nach der Trennung zeigt sich nicht nur im Podcast, sondern auch in den Lebensumständen der beiden. Während Marie sich positiv über ihr neues Zuhause äußert und betont, wie gut ihre Kinder sich dort eingelebt haben, verdeutlicht die Fortführung des Podcasts, dass die beiden weiterhin an ihrer Zusammenarbeit als Eltern und Podcast-Duo festhalten. Nach ihrer öffentlichen Trennung bemühen sich sowohl Marie als auch Sebastian, ihren Kindern Stabilität zu bieten und den Herausforderungen der Co-Elternschaft so offen wie möglich zu begegnen.

AEDT / ActionPress Marie Nasemann und Sebastian Tigges, 2024

Getty Images Sebastian Tigges und Marie Nasemann, Juni 2024

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model