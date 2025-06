Dreh von "Ninja Warrior Germany Kids Academy" ist gestartet

Die Dreharbeiten der Reality-Doku "Ninja Warrior Germany Kids Academy" am Blackfoot Beach in Köln sind gestartet. Das geht aus einer Pressemitteilung von Super RTL hervor. Unter der Leitung von Moderatorin Jessica Schöne treten zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren gegeneinander an. Unterstützt werden sie dabei von den prominenten Ninja Warrior Germany-Athleten Melanie Schmidt, Ada Theilken, Lukas Homann und Moritz Hans (29), die als Coaches fungieren. Ziel ist es, die sportlichen Fähigkeiten und den Teamgeist der Nachwuchs-Athleten zu stärken, bevor die Besten im großen Finale auf der echten Ninja-Bühne antreten dürfen.

Das Format, das von RTL Studios produziert wird, widmet sich nicht nur körperlich anspruchsvollen Herausforderungen, sondern legt auch großen Wert auf mentale Stärke und das Miteinander. Die jungen Teilnehmer werden in zwei Teams unterteilt und gemeinsam trainieren sie Koordination, Ausdauer und Teamfähigkeit. Am Ende dürfen jeweils nur zwei Kinder pro Team in das finale Abenteuer einziehen und sich im berühmten "Ninja Warrior Germany"-Parcours beweisen. Start der Sendung ist im Herbst 2025 auf TOGGO und RTL+.

Jessica Schöne, bekannt aus Formaten wie "KIKA LIVE" und "Secrets of Schloss Einstein", führt als Camp-Chefin durch die Show und bringt ihre Erfahrung im Kinder- und Jugendfernsehen ein. Die Show soll nicht nur sportlichen Ehrgeiz fördern, sondern auch lebensnahe Werte wie Freundschaft, Selbstvertrauen und Verantwortung vermitteln. Besonders reizvoll ist die Atmosphäre eines abenteuerlichen Feriencamps, das den Kindern zugleich Freiraum für persönliche Entwicklung bietet. Die Kombination aus Spiel, Spaß und Herausforderung verspricht, die Zuschauer zu begeistern und die jungen Teilnehmer nachhaltig zu prägen.

Instagram / jess_schoene Jessica Schöne, "Ninja Warrior Kids Academy"-Moderatorin

Instagram / jess_schoene Jessica Schöne, Moderatorin

