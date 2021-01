Das war's – "Ninja Warrior Germany Kids" wird schon wieder eingestellt! Ninja Warrior Germany lockt seit Jahren zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme und auch das Promi-Special freut sich großer Beliebtheit. Im vergangenen Herbst kamen auch die kleinen Kletterfreunde zum Zug. Die erste Staffel von "Ninja Warrior Germany Kids" wurde auf Super RTL ausgestrahlt. Nun wurde bekannt: Eine zweite Staffel der Kids-Edition soll es nicht geben.

Das haben die an dem Projekt Beteiligten dem Medienmagazin DWDL bestätigt. Der genaue Grund dafür ist nicht bekannt, an mangelnden Einschaltquoten dürfte es jedoch nicht gelegen haben. Bis zu 700.000 Zuschauer schalteten bei dem Ableger der Parcours-Show ein. Die Entscheidung über eine Fortsetzung hing jedoch nicht alleine an Super RTL, sondern auch an dem Streamingdienst TVNow, mit dem sich der Sender die kostenintensive Produktion geteilt hat.

Während das Kids-Special abgesetzt wird, ist bei der Muttershow "Ninja Warrior Germany" noch lange nicht Schluss. So wie in den ersten fünf Jahren wartet auch 2021 wieder ein kniffliger Parcours auf die Teilnehmer. Wann die Spielshow, die auch in diesem Jahr wieder in Köln stattfinden soll, aufgezeichnet wird, steht noch nicht fest.

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Luca Hänni, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich / RTL Die Kandidaten vom "Ninja Warrior Germany - Promi-Special", 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Sarah Lombardi beim Promi-Special von "Ninja Warrior Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de