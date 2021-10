"Ninja Warrior Germany Kids" stürzt ins Quotentief! Anfang des Jahres hieß es noch, dass der Kids-Ableger der beliebten Action-Parcoursshow abgesetzt werden soll. Letztendlich konnte sich das Format aber doch vor dem Aus retten. Seit dem 10. Oktober ist es nicht mehr auf Super RTL, sondern bei RTL zu sehen. Der Senderwechsel bringt aber offenbar keinen Erfolg mit sich: Die Kinder-Edition fährt miserable Quoten ein!

Am vergangenen Sonntag strahlte RTL im Vorabendprogramm gleich zwei Folgen von "Ninja Warrior Germany Kids" aus. Schon die Ausgabe um 17:30 Uhr brachte nur klägliche 5,8 Prozent Marktanteil, wie dwdl.de berichtet. Noch schlechter lief es jedoch für die Folge um 19:05 Uhr: Nur 1,06 Millionen Zuschauer schalteten ein – das bedeutet einen Marktanteil von nur 4,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Selbst in der Zielgruppe holte die Sendung lediglich 6,5 Prozent. Damit lag RTL weit hinter der Konkurrenz. Auf Sat.1 war "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" zu sehen und fuhr überzeugende 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein.

Ganz anders sah das bei der Erwachsenen-Variante Ninja Warrior Germany aus. Am Freitagabend startete die Sportshow in eine neue Staffel. Den Auftakt mit dem Moderatoren-Trio Frank Buschmann (56), Laura Wontorra (32) und Jan Köppen (38) sahen 2,10 Millionen Zuschauer – damit war es das gefragteste Programm zur Primetime.

TVNOW / Markus Hertrich Julia Beautx als Moderatorin bei "Ninja Warrior Germany Kids"

TVNOW / Markus Hertrich Logo von "Ninja Warrior Germany Kids"

TVNOW / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra, Frank Buschmann für "Ninja Warrior Germany"

