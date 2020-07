Neuer Job für Julia Beautx (21)! Die süße Blondine ist seit 2014 als YouTuberin aktiv – und zwar inzwischen mit großem Erfolg: 2,1 Millionen Menschen haben den Kanal der Influencerin abonniert, auf Instagram folgen ihr zudem mehr als 2,7 Millionen Bewunderer. Neben ihrem Erfolg auf Social Media darf sich Julia nun auch im TV präsentieren: Sie ist Moderatorin und Field-Reporterin von "Ninja Warrior Germany Kids" – und plauderte darüber nun mit Promiflash!

"Ich hätte niemals gedacht, dass die mich nehmen werden! Und darüber bin ich mega-begeistert. Das ist richtig krass und nochmal was ganz anderes", schwärmte Julia beim Set-Besuch der Webshow "Daily Pie" im Promiflash-Interview. Sie selbst habe niemals gedacht, dass sie als Moderatorin arbeiten werde – umso positiver sei die Erfahrung gewesen. "Es hat megaviel Spaß gemacht!", erklärte die "Das schönste Mädchen der Welt"-Darstellerin.

Und auch die Co-Moderatoren Jan Köppen (37) und Frank Buschmann (55) lobten die 21-Jährige in den höchsten Tönen: "Ich hatte ein bisschen Angst vor Buschi am Anfang, weil der ja schon gut frech ist. Aber der hat mich direkt sehr gut aufgenommen. Das war wie so eine Papa-Figur, der hat mir sofort die Aufregung genommen und mir Tipps gegeben!" Und auch mit Jan habe sie sich gut verstanden.

Instagram / juliabeautx Julia Beautx im Mai 2020

TVNOW / Markus Hertrich Julia Beautx, Moderatorin bei "Ninja Warrior Germany Kids"

TVNOW / Markus Hertrich Jan Köppen, Julia Beautx und Frank Buschmann bei "Ninja Warrior Germany Kids"



