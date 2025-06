Lars und Sandra Sicora landen bei "Match My Ex" im Bett

Zwischen Lars Maucher (28) und Sandra Sicora (33) wird es ernst: Die beiden Realitystars kommen sich bei "Match My Ex" immer näher. In Folge 14 ist es schließlich so weit – die beiden verziehen sich für eine Nacht zu zweit in die Privatsuite. Zunächst gönnt Lars seiner Auserwählten eine sinnliche Massage, dann geht es unter der Bettdecke zwischen den beiden zur Sache. "Wer weiß, ob es ihr gefallen hat, ich denke schon", lacht Lars. "War ganz schön heiß", findet auch Sandra.

Lars' Ex-Freundin Gabriela ist von der Romanze der zwei weniger begeistert – überrascht ist sie dennoch nicht. "Ich glaube, er macht das mit Sandra nur für Show. Er hat ja bis jetzt in jedem Format Sex gehabt", gibt sie zu bedenken. Gaby ist sich sicher: So gut wie sie selbst hat Sandra im Bett bestimmt nicht performt. "Ich weiß ja nicht, ob Sandra ansatzweise wie der originale Puma ist oder einfach nur ein Seestern", stichelt die Ex on the Beach-Bekanntheit.

Im Interview mit Promiflash plaudert Lars über seine heiße Nacht aus dem Nähkästchen. Nach seiner Liebesflaute mit Lena Schiwiora (28) sei er frustriert gewesen. "Ich habe es versucht, ich wollte ernsthaft eine Frau kennenlernen. Die hat sich für jemand anderen entschieden. Da hab ich mir gesagt: 'Okay, ab jetzt Hot Boy Summer'", schildert er. Die Nacht mit Sandra sei ihm da gelegen gekommen. Der 28-Jährige erklärt: "Mit Sandra war es was Unkompliziertes. Wir haben uns gut verstanden."

RTL / Frank Beer Gabriela, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Realitystar

