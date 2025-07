Überraschung: Dieses Paar hat "Match My Ex" gewonnen

Im großen Finale der neuen Reality-Show Match My Ex wurde es jetzt spannender denn je. Überraschenderweise waren es nicht die aktuellen Matches, sondern die Ex-Partner, die den Preis von 25.000 Euro mit nach Hause nehmen durften. Als Sieger gingen schließlich Zoe Saip (25) und Barna hervor, die von den anderen Kandidaten als das Ex-Paar gewählt wurden, das am meisten an sich gearbeitet hat. Im entscheidenden Moment setzten sie sich gegen Tara Tabitha (32) und Kaan Aktas durch, die ebenfalls als Favoriten galten.

Dass sich Zoe und Barna nun das Preisgeld teilen, ist angesichts ihres schwierigen Starts kaum zu glauben. Ihre Beziehung war geprägt von Streit, Spannung und einem ständigen Auf und Ab. Bereits beim Einzug in die Villa kam es zum Eklat, doch im Verlauf der Show suchten sie immer wieder das Gespräch und arbeiteten aktiv an ihren Konflikten. Dieser Einsatz überzeugte laut Joyn letztlich die anderen Mitstreiter, die demokratisch über das Gewinnerpaar abstimmten. Interessant dabei: Zoe und Barna standen bereits zuvor im Finale einer Show – bei "Match in Paradise" gingen sie als Liebespaar und auch als Sieger hervor.

Die Spannung der Show lebte nicht zuletzt von unerwarteten Wendungen. Zoes Zeit in "Match My Ex" war besonders ereignisreich – sie gehörte klar zu den prägenden Persönlichkeiten der Staffel. Neben hitzigen Auseinandersetzungen mit ihrem Ex sorgte sie auch mit Kandidat Lars Maucher (28) für Schlagzeilen. Eine Nacht in der romantischen X-Suite brachte eine weitere Wendung in das ohnehin komplexe Beziehungsgeflecht. Der Gewinn der Show markiert für sie und Barna nicht nur das Ende einer intensiven Reise, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels – ohne den Ex.

Joyn/René Lohse Die "Match My Ex"-Kandidaten

Joyn Zoe und Barna bei "Match My Ex"

ProsiebenSat1Puls4 Zoe Saip bei "Match My Ex"

