So steht es derzeit um Sandra Sicoras Liebesleben

Unter ihrer Reality-TV-Karriere scheint ihr Liebesleben zu leiden: Sandra Sicora (33), die 2021 bei Ex on the Beach als Reality-Sternchen debütierte, hat nun offenbart, dass ihr Liebesleben derzeit auf Eis liegt. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte die 33-Jährige ihren Followern, dass sie momentan kein Interesse daran habe, jemanden kennenzulernen. Auf die Frage eines Fans antwortete sie mit ernüchternden Worten: "Ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Lust mehr. Das letztens hat mir gereicht… man ist voll dabei und dann wird man doch enttäuscht." Sie deutet an, dass es in der Vergangenheit eine Erfahrung gab, die sie davon abgehalten hat, weiter auf romantische Abenteuer zu setzen. Ob es sich dabei um die doch recht intensive Kennenlernphase mit TV-Casanova Calvin Kleinen (33) handelt, kann nur spekuliert werden. In einem Instagram-Post distanzierte sich die einstige Reisepromoterin erst Mitte Juni von Calvin, scheint sich nun aber doch wieder mit ihm vertragen zu haben.

Sandra scheint mittlerweile vor allem mit einer Tatsache zu kämpfen: Die Bekanntheit wegen ihrer Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Formaten wie Temptation Island V.I.P. (2022), Are You the One – Reality Stars in Love (2023) und The 50 (2024) mache es ihr wohl schwer, eine ernsthafte Verbindung aufzubauen. Sie scheint überzeugt, viele Anwärter seien nur an ihrer steigenden Reichweite interessiert oder hätten ein falsches Bild von ihr. "Die, die nicht aus'm Reality sind, denken, die kennen mich, weil die paar Szenen von mir gesehen haben", resümierte sie in ihrer Story. Die Oberflächlichkeit, die ihr in ihrem Liebesleben begegnet, verleidet der 33-Jährigen die Aussicht auf neue Beziehungen. Stattdessen genieße sie nun lieber ihr Single-Dasein und die damit einhergehende Freiheit – "ganz ohne Probleme".

In einem früheren Interview offenbarte die Ex von Tommy Pedroni (30), dass sie in der Vergangenheit durchaus auch Positives aus zwischenmenschlichen Kontakten ziehen konnte. Eine kurze Romanze habe sie sogar in eine wertschätzende Bekanntschaft verwandeln können. Allerdings scheint es, als sei eine erneute Annäherung an das Thema Liebe für sie aktuell nicht auf der Agenda. Sandra verbringt ihre Zeit demnach lieber mit anderen Dingen und legt den Fokus darauf, die Schattenseiten der Berühmtheit hinter sich zu lassen. So wie ihre Erfahrungen im Rahmen der Joyn-Show "Match My Ex". Ihre männlichen Mitstreiter hatte sie in einem TikTok-Video rückblickend als "aufdringlich" und "übergriffig" beschrieben. Reality-Fans kennen sie als leidenschaftliche Persönlichkeit – privat bevorzugt Sandra derzeit jedoch Ruhe und Zeit für sich selbst.

ActionPress Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Collage: Instagram / sandra.sicora, RTL / Frank Fastner Collage: Sandra Sicora und Calvin Kleinen

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"