Lars Maucher packt aus: Zoe Saip hatte nie Zeit für ihn

Die Beziehung zwischen Lars Maucher (28) und Zoe Saip (25), bekannt aus der Dating-Show "Match my Ex", hat offenbar nicht über die Dreharbeiten hinaus Bestand gehabt. Auch wenn die beiden dort zueinanderfanden und die Absicht äußerten, sich nach den Kameras weiter kennenzulernen, wurde der Kontakt danach abgebrochen. Wie Lars jetzt in einem Interview mit Promiflash erklärte, lag dies vor allem an Zoes mangelnder Zeit: "Ich war derjenige, der immer gefragt hat, wann wir uns sehen." Zoe hingegen sei beschäftigt gewesen, oft auch mit anderen Freizeitaktivitäten wie Konzertbesuchen, etwa von RAF Camora (41) und Joshi Mizu, und habe sich häufig tagelang nicht gemeldet.

Einen Vorwurf, den Zoe Lars gemacht haben soll, wies er vehement zurück. Sie hatte ihm vorgeworfen, sie für seinen eigenen Vorteil während eines Konzerts in Stuttgart ausgenutzt zu haben. Lars schildert die Situation jedoch anders: "Diese Aussage ist so lächerlich. Zoe hatte kaum Zeit und sie war in Stuttgart wegen dieses Konzerts und ich bin mit und habe mich mit ihr getroffen, weil ich froh war, sie überhaupt mal wieder zu sehen." Die Nacht verbrachten sie gemeinsam im Hotel, doch schon am nächsten Tag habe seine damalige Bekanntschaft die Tour weitergeführt – ein Verhalten, das für Lars offenbar der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Schon während ihrer Zeit bei "Match my Ex" hatten die beiden Reality-Stars regelmäßig für Gesprächsstoff gesorgt. Lars, der unter anderem durch seine offene und temperamentvolle Art in der Show auf sich aufmerksam machte, schien sich von Anfang an mehr von der Verbindung zu Zoe erhofft zu haben. Zoe hingegen, die auch als Model bekannt ist, steht oft im Rampenlicht und zeigte sich in den sozialen Medien zuletzt mit einem vollen Terminkalender. Ihr Leben scheint ganz auf Karriere und öffentliche Auftritte ausgerichtet zu sein, was wenig Raum für private Beziehungen lässt.

