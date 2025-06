"Laguna Beach"-Star Lo Bosworth feiert kleine Hochzeit

Lo Bosworth (38) und ihr Verlobter Dom Natale bereiten sich auf eine intime "Mikrohochzeit" vor, die diesen Sommer stattfinden soll. Die ehemalige The Hills- und "Laguna Beach"-Darstellerin verriet kürzlich im Podcast "A Better Way to Moneyam", dass sie und ihr zukünftiger Ehemann beschlossen haben, die Feierlichkeiten kleinzuhalten. Die Hochzeit wird in Laguna Beach ausgerichtet, gefolgt von einer familiären Feier im Garten ihrer Eltern. Eine aufwendige Designerrobe sucht man hier vergeblich: Lo wird ein erschwingliches Kleid tragen, das sie online für etwa 900 Euro gefunden hat.

Die Entscheidung für die dezente Feier basierte auf einem Erlebnis des Paares, als sie spontan eine Verlobungsparty in einer Bar organisierten und dort mit Freunden einen der "besten Abende ihres Lebens" verbrachten. Diese Erfahrung ließ sie überdenken, wie wichtig es sei, große Hochzeiten zu feiern, insbesondere angesichts ihrer Pläne, eine Familie zu gründen und ein eigenes Haus zu kaufen. Lo gibt zu: "Wenn ich jünger wäre, hätte ich mich für die größere Hochzeit entschieden." Sie betonte, wie bedeutend es sei, Zeit und Geld für die Zukunft zu planen, und ist glücklich mit ihrer bewussten Zurückhaltung.

Lo und Dom sind seit Januar verlobt, was die TV-Persönlichkeit auf Instagram mit einem romantischen Bild bekannt gab. Dom, dessen Familie, die beiden zusammenführte, lernte Lo in einer Phase kennen, in der sie nach Jahren des Single-Daseins persönliche Entwicklung und Selbstakzeptanz suchte. Die Liebe schien perfekt zu passen: "Für dich, mein Schatz, kann es nur ein 'Ja' sein", schrieb sie damals zu ihrer Ankündigung. Die beiden wirken überglücklich und freuen sich sichtlich darauf, bald ganz offiziell ihre gemeinsame Reise zu beginnen.

Instagram / lobosworth Dom Natale und Realitystar Lo Bosworth

Instagram / lobosworth "The Hills"-Star Lo Bosworth mit ihrem Partner Dom Natale

