"The Hills"-Star Lo Bosworth und ihr Freund Dom sind verlobt

Bei The Hills konnten die Zuschauer jahrelang das Liebesdrama von Lo Bosworth (38) mitverfolgen. Im echten Leben ist die US-Amerikanerin endlich angekommen. Auf Instagram verkündet der Realitystar nun seine Verlobung mithilfe eines Schwarz-Weiß-Fotos, das sie und ihren Partner Dom Natale in einer innigen Umarmung zeigt. Der große Klunker am Ringfinger der TV-Bekanntheit ist dabei gut zu erkennen. Zu dem romantischen Schnappschuss schreibt die Beauty: "Für dich, mein Schatz, kann es nur ein 'Ja' sein. Danke, dass du der beste Partner bist, den ich mir wünschen könnte."

Über die Beziehung der beiden ist wenig bekannt. Die Unternehmerin und der Investor sind bislang bei keinem öffentlichen Event gemeinsam aufgetreten, doch im Netz plaudert Lo nun ein kleines Detail aus. "Wir sind zwei verliebte Verrückte", erklärt sie und gibt darüber hinaus preis, dass die Schwestern ihres Liebsten für ihre erste Verabredung verantwortlich waren.

Nachdem Lo in den frühen 2000ern in "Laguna Beach" und "The Hills" zu sehen war, verabschiedete sie sich aus dem Reality-TV. Seitdem fokussiert sich die 38-Jährige hauptsächlich auf ihr Unternehmen Love Wellness. Über diese Veränderung ist die Ex-Kollegin von Heidi Montag (38) und Lauren Conrad (38) sehr froh, wie sie im vergangenen Frühjahr im "Just B"-Podcast berichtete. "Hinter diesen Geschichten, die jeder im Fernsehen gesehen hat, stecken so viele Geschichten, die dem widersprechen, was die Öffentlichkeit von dir denkt", machte sie im Gespräch mit Bethenny Frankel (54) deutlich.

Instagram / lobosworth Dom Natale und Realitystar Lo Bosworth

Getty Images Lo Bosworth, Realitystar

