"The Hills"-Star Lo Bosworth ist verheiratet und schwanger

Lo Bosworth (38) könnte wohl kaum glücklicher sein: Die The Hills-Bekanntheit hat ihrem Verlobten Dom Natale das Jawort gegeben, wie sie gegenüber People bestätigt. Die Hochzeit fand am vergangenen Sonntag im Garten ihres Elternhauses in Laguna Beach statt. Dabei beschränkte das Paar die Gästeliste auf 28 engste Freunde und Familienmitglieder. Doch es kommt noch besser: Die frisch Verheirateten erwarten außerdem ihr erstes gemeinsames Kind! Lo befindet sich aktuell im vierten Monat ihrer Schwangerschaft, wie Fotos zeigen, die dem Magazin vorliegen.

"Als wir unseren Termin im Juli festlegten, wussten wir noch nicht, ob unsere geplante IVF-Behandlung erfolgreich sein würde. Ich kaufte frühzeitig ein Kleid (oder zwei), in der Hoffnung, dass eines davon noch passen würde, wenn wir Glück hätten", berichtete Lo gegenüber dem Magazin. Als klar wurde, dass die Behandlung erfolgreich war und sie tatsächlich schwanger ist, musste sie in Sachen Brautkleid etwas umdenken. "Zu diesem Zeitpunkt war ich im dritten Monat schwanger, hatte durch die Medikamente zugenommen und man sah mir die Schwangerschaft schon an. Wir entschieden uns für einen klassischen Look, der meinen Babybauch betonte", erinnerte sich die werdende Mama zurück.

Mit ihrer Hochzeit und ihrer Schwangerschaft sind für Lo gleich zwei Träume wahr geworden. Anfang des Jahres verlobten sich die "Laguna Beach"-Darstellerin und ihr Dom. "Für dich, mein Schatz, kann es nur ein 'Ja' sein. Danke, dass du der beste Partner bist, den ich mir wünschen könnte", freute sich die 38-Jährige damals auf Instagram. Wie lange die beiden schon ein Paar sind, ist nicht bekannt. Doch Doms Schwester soll das erste Date der beiden eingefädelt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lo Bosworth, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / lobosworth Dom Natale und Realitystar Lo Bosworth

Anzeige Anzeige

Instagram / lobosworth "The Hills"-Star Lo Bosworth mit ihrem Partner Dom Natale