"Haus des Geldes"-Star Álvaro Morte kehrt in "Berlin" zurück

Álvaro Morte wird in der zweiten Staffel des Netflix-Spin-offs "Haus des Geldes: Berlin" zu sehen sein. Wie der Streamingdienst jüngst offiziell bestätigte, wird der Schauspieler, der in der Mutterserie Haus des Geldes den Professor Sergio Marquina verkörperte, in mehreren Szenen auftauchen. Diese Nachricht sorgt bei Fans der Serie für Begeisterung, insbesondere da Álvaro als brillanter Mastermind der ursprünglichen Geschichte weltweit Sympathien gewann. Neben Álvaro kehrt auch die Crew der ersten Staffel des Spin-offs zurück, darunter Pedro Alonso (53) als Berlin sowie Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas und weitere bekannte Köpfe des Ablegers.

Aufgrund des Erfolgs von "Haus des Geldes: Berlin" entschied sich Netflix dazu, die Serie fortzuführen. Da die Produktion der zweiten Staffel erst 2025 startet, ist frühestens 2026 mit der Veröffentlichung der zweiten Staffel zu rechnen. Der Spin-off erzählt die Vorgeschichte des charmanten und oft kontroversen Berlin, der bereits in der Hauptserie eine zentrale Rolle spielte. Von seinem charakteristischen Auftreten bis hin zu seinem Verhältnis zu Sergio, seinem jüngeren Bruder, war Berlin eine der schillerndsten Figuren des Universums, dessen Geschichte die Fans offenbar noch weiter begeistern soll.

Mit "Haus des Geldes" hat Álvaro Morte Weltruhm erlangt, doch auch abseits der Serie bleibt der Spanier vielseitig. Zuletzt war er im Horrorfilm "Immaculate" zu sehen und bewies damit seine Wandlungsfähigkeit als Schauspieler. Privat hält sich der 50-Jährige eher bedeckt und meidet das Rampenlicht – zumindest so weit es seine Karriere erlaubt. Bekannt ist, dass er mit seiner Frau Blanca Clemente eine Familie gegründet hat.

Getty Images Álvaro Morte, Schauspieler

Getty Images Álvaro Morte, Schauspieler

