Drehstart für Spin-off "Haus des Geldes: Berlin" Staffel 2

Nach zwei Jahren Pause ist es so weit: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Haus des Geldes: Berlin" haben begonnen. Das bestätigte der Streamingdienst Netflix offiziell. Der Ableger der erfolgreichen spanischen Serie Haus des Geldes erzählt die Vorgeschichte des charismatischen Berlin, gespielt von Pedro Alonso (53), und seiner Gang. Die Produktion findet an zahlreichen Orten in Spanien statt, darunter Madrid, Sevilla und San Sebastián. Neben Pedro kehren weitere bekannte Gesichter zurück: Michelle Jenner als Technikexpertin Keila, Tristán Ulloa als Damián sowie Begoña Vargas, Julio Peña Fernández (24) und Joel Sánchez in ihren jeweiligen Rollen aus der ersten Staffel.

Doch es gibt auch neue Charaktere und ein verändertes Setting, das für frischen Wind sorgen soll. Im Mittelpunkt der neuen Staffel steht ein geplanter Coup in Sevilla, bei dem Berlin mit seiner Gruppe auf interessante neue Figuren trifft. Inma Cuesta verkörpert die impulsive Candela aus Sevilla, während José Luis García-Pérez den exzentrischen Herzog von Málaga spielt und Marta Nieto die geheimnisvolle Herzogin Genoveva Dante. Die Idee, die Geschichte rund um Berlin weiter auszubauen, verspricht laut Netflix nicht nur spannende Wendungen, sondern auch Sevilla als spannenden Schauplatz. Die Stadt im Südwesten Spaniens ist bekannt für ihre beeindruckende Architektur und ihr andalusisches Flair und soll dem Spin-off neuen Glanz verleihen.

"Haus des Geldes" hat seit seinem Debüt 2017 auf Netflix weltweit Kultstatus erreicht und ist längst mehr als nur eine Serie. Der fesselnde Charme von Pedro in seiner Rolle als Berlin war ein wesentlicher Faktor für den Erfolg, und Fans hatten den jüngeren Bruder des Professors schnell ins Herz geschlossen. Pedro selbst äußerte in Interviews mehrfach, wie viel Freude ihm die Arbeit an diesem Charakter bereitet. Die Mischung aus Eleganz, Dramatik und berüchtigtem Humor macht Berlin zu einer der wohl faszinierendsten Figuren des Franchise – und lässt darauf hoffen, dass das Spin-off auch in der neuen Staffel diesem Vermächtnis gerecht wird.

Getty Images Pedro Alonso im November 2021

TAMARA ARRANZ/NETFLIX Pedro Alonso in "Haus des Geldes: Berlin"

