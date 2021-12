Haus des Geldes-Fans dürfen sich in der Neuauflage über ein bekanntes Gesicht freuen! Im September wurde bekannt, dass die Geschichte einer Gruppe gewiefter Bankräuber neu erzählt wird. Dieses Mal spielt die Story in Südkorea. Dass somit auch der Cast koreanisch sein soll, war bekannt – nun wurden sogar noch ein weiterer Name verkündet: Squid Game-Star Park Hae Soo (40) wird als Protagonist zu sehen sein!

Am Dienstag meldete sich Netflix mit Details zur Besetzung und bestätigte, dass der 40-Jährige die Hauptrolle in der koreanischen Adaption der beliebten spanischen Serie spielen wird. Park Hae Soo wird in die als "Berlin" bekannte Figur schlüpfen. Serienjunkies dürfte der Name des Schauspielers auch keinesfalls neu sein. Im Streaming-Hit "Squid Game" übernahm der frischgebackene Vater die Rolle des Cho Sang-woo, dem Jugendfreund der Hauptfigur.

Doch Park Hae Soo ist nicht der einzige namhafte Darsteller, der Teil des Projekts sein wird. Yoo Ji-tae wird an seiner Seite den Professor verkörpern. In Europa ist der 45-Jährige vor allem für den Actionthriller "Old Boy" aus dem Jahr 2003 bekannt.

YOUNGKYU PARK / Netflix Die drei "Squid Game"-Darsteller Park Hae-soo, Jung Ho-yeon und Lee Jung-jae

Getty Images Park Hae Soo im Februar 2020 in Berlin

Getty Images Schauspieler und Regisseur Yoo Ji-Tae

