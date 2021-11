Endlich erfahren die Fans, wie Emily in Paris weitergeht! Vor rund einem Jahr erschien die neue Serie auf Netflix – und eroberte die Streamingplattform direkt im Sturm. Kein Wunder: Die süße Geschichte der Amerikanerin Emily in Frankreich beinhaltet viele lustige Szenen, stylishe Outfits und natürlich eine Menge heißer Liebesgeschichten! Auch die Szenerie in der Stadt der Liebe kann sich wirklich sehen lassen. Nach einem Jahr Wartezeit ist es jetzt so weit: Die Fortsetzung von "Emily in Paris" erscheint im Dezember

Auf all seinen Kanälen gab Netflix nun bekannt, worauf die User sich im kommenden Monat freuen können: Die zweite Staffel von "Emily in Paris" erscheint am 22. Dezember! Worauf sich mindestens genauso viele Serienfans freuen? Auf die langersehnte Fortsetzung des Fantasy-Hits The Witcher mit Hottie Henry Cavill (38) in der Hauptrolle: Staffel zwei erscheint am 17. Dezember. Weitere gute Nachrichten an der Serienfront: Die zweite Ausgabe der Élite Short Stories kommt am 15. Dezember. Wer mehr auf Action steht, kann sich ab dem 3. Dezember den zweiten Part der fünften Staffel von Haus des Geldes ansehen – das große Finale!

Auch für Filmliebhaber ist im Dezember natürlich wieder was dabei! Am 1. Dezember erscheint "The Power of the Dog" – ein neuer Western mit hochkarätiger Besetzung: Die Fans bekommen hier unter anderem Sherlock-Star Benedict Cumberbatch (45), Spider-Man-Schauspielerin Kirsten Dunst (39) und Breaking Bad-Darsteller Jesse Plemons (33) zu sehen. Wer lieber was zu lachen hat, kann sich ab dem 8. Dezember passend zum Fest das "The Last Christmas Special" von und mit Comedienne Carolin Kebekus (41) ansehen. Am 14. Dezember kommt außerdem die kultige Actionkomödie "Bad Boys for Life" mit Will Smith (53) und Martin Lawrence (56) in den Hauptrollen.

Anzeige

Jay Maidment / Netflix Henry Cavill in "The Witcher"-Staffel zwei

Anzeige

Netflix/Tamara Arranz Ramos Eine Szene aus der vierten Staffel von "Haus des Geldes"

Anzeige

KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX Kodi Smit-McPhee und Benedict Cumberbatch in "The Power of the Dog"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de