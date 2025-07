Große Ehre: Michael Schumacher erhält eigene Lounge in Monza

Die Rennsport-Legende Michael Schumacher (56) wird anlässlich des 75. Geburtstags der Formel 1 mit einer besonderen Ehre bedacht. Vom 5. bis 7. September wird es beim Großen Preis von Italien in Monza eine Schumacher-Lounge geben, die das Vermächtnis des siebenfachen Weltmeisters feiert. Fünf seiner Titel gewann Schumacher mit dem Rennstall Ferrari, zu dem er eine besonders enge Verbindung hatte. Die Lounge, die erstmals rund um ein Rennwochenende organisiert wird, soll Fans eine Zeitreise durch die beeindruckende Karriere des Rennfahrers ermöglichen und wurde auf seinem offiziellen Instagram-Account angekündigt.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Veranstaltung auch einem wohltätigen Zweck dient. Die Erlöse sollen an Schumachers Stiftung "Keep Fighting" gehen, die 2017 von seiner Familie gegründet wurde. Die Organisation setzt sich für Kultur, Bildung, Wissenschaft und öffentliche Gesundheit ein und trägt den Geist des ehemaligen Rennfahrers weiter, der für seine Beharrlichkeit und seinen Mut bekannt war. In der Lounge werden zudem neue Einblicke in Schumachers Karriere gewährt, unter anderem in Form bislang unbekannter Geschichten und Ausstellungen seiner ehemaligen Rennwagen.

Michael, der von Fans weltweit verehrt wird, hat mit seiner atemberaubenden Karriere einen besonderen Platz in der Motorsportgeschichte eingenommen. Seine Zusammenarbeit mit Ferrari verhalf der Marke zu einer neuen Blütezeit in der Formel 1. Auch Jahre nach seinem schweren Unfall trägt seine Familie gemeinsam mit der Stiftung dazu bei, sein Erbe zu bewahren. Mit der Schuhmacher-Lounge soll es Fans, Freunden und dem Motorsportumfeld ermöglicht werden, Erinnerungen teilen zu können. Erst vor Kurzem sorgte Schumis Frau, Corinna Schumacher (56), für einen rührenden Moment bei ihrem Westernreitturnier. Als sie eine Nachricht bekam, blitzte ihr Handy auf, und als Hintergrundbild war ein Schwarz-Weiß-Foto von Michael zu erkennen. Die Formel-1-Ikone bleibt so auch abseits der Rennstrecke unvergessen und erhält in Monza eine würdige Anerkennung.

Getty Images Michael Schumacher, Rennfahrer

Getty Images Michael Schumacher feiert seinen Sieg beim Grand Prix in Monza, September 2006

Getty Images Michael und Corinna Schumacher im Mai 2004