US-Rapper Skilla Baby meldet sich nach Schussverletzungen

Ende Mai erlebte Skilla Baby einen erschreckenden Moment: Auf den Rapper wurde aus einem Auto geschossen – nach rund 25 Schüssen auf ihn wurde er ins Krankenhaus gebracht. Jetzt meldet sich Trevon Gardner, wie Skilla Baby bürgerlich heißt, ein erstes Mal in den sozialen Medien zurück. Bei Instagram postet er ein Video, in dem er sich bei seinen Unterstützern bedankt und seinen Fans erzählt, wie es ihm jetzt geht. "Mir geht es mental gut und ich weiß, dass Gott mir nichts antun würde, womit ich nicht umgehen kann", meint der US-Amerikaner und ergänzt: "Vielen Dank an meine Fans, Familie und alle anderen für die Unterstützung. Ich bin nichts ohne euch alle!"

Skilla Baby soll sich Berichten von TMZ zufolge allein in seinem Wagen in Detroit befunden haben, als die Unbekannten auf ihn schossen. Durch die Schüsse verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte geradewegs in ein Geschäftsgebäude. Augenzeugen alarmierten die Polizei und riefen einen Krankenwagen, während die Täter flohen. Der Notarzt brachte den 26-Jährigen dann mit Schussverletzungen an der Hand, Streifschüssen an Kopf und Rücken sowie einer Verletzung am Oberschenkel ins Krankenhaus. Noch am selben Tag konnten die Fans aufatmen, denn es folgte die Nachricht, der Musiker befinde sich auf dem Weg der vollständigen Genesung.

Skilla Baby gilt als eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente der Detroiter Rap-Szene. Seine Liebe zum Hip-Hop soll er schon als Kind entdeckt haben – ein wichtiger Einfluss für seine Musik sollen sein Vater und Größen der Szene wie Lil Wayne (42) sein. Sein Talent fiel vor allem dem etablierten Detroiter Rapper Sada Baby auf und er nahm den Youngster unter seine Fittiche. Mit seiner Hilfe konnte Skilla Baby Hits wie seine Debütsingle "Womack" oder "Icky Vicky Vibes" veröffentlichen. Seine Fanbase ist mittlerweile groß: Auf Instagram folgen ihm rund 1,5 Millionen Follower.

Getty Images Skilla Baby beim BET Experience Fan Fest in Los Angeles 2024

Getty Images Skilla Baby bei den BET Awards 2025

Getty Images Rapper Skilla Baby, Juni 2024

