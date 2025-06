König Charles herzlich bei seltener Umarmung mit Neffe Peter

König Charles (76) hat eine innige Beziehung zu seinem Neffen Peter Phillips (47) – das beweist der britische Monarch jetzt beim Royal Ascot. Anlässlich des noblen Pferderennens trafen die beiden sich an der Rennstrecke und die Fotografen konnten einen herzlichen Moment zwischen Onkel und Neffe festhalten. Charles beugte sich zu Peter und umarmte ihn warmherzig – der Sohn von Prinzessin Anne (74) drückte dem König zudem einen kleinen Kuss auf die Wange. Für die Fans sicher ein schöner Anblick, denn zusammen sieht man Charles und Peter eher selten.

Vergangenes Jahr rückte die britische Königsfamilie aufgrund der Krebserkrankung von Charles und Prinzessin Kate (43) enger zusammen. Peter fand in dieser Zeit stolze Worte über den Kampfgeist seines Onkels. "Er ist pragmatisch und versteht, dass er sich eine Zeit lang auf sich selbst konzentrieren muss", erklärte der 47-Jährige vergangenes Jahr gegenüber Sky News Australia. Er glaubte aber auch, dass die Situation dennoch nicht spurlos an Charles vorbeiging: "Ich denke, er ist letztlich sehr frustriert. Er ist frustriert, dass er nicht vorankommt und nicht alles tun kann, was er gerne tun würde."

Dennoch zeigt sich Charles bei öffentlichen Events derzeit immer gut gelaunt und auch den Umständen entsprechend fit – so auch beim Royal Ascot. Die jährliche Veranstaltung war auch für Peter eine besondere, denn es ist eines der wenigen Events, bei denen er sich mit seiner Partnerin Harriet Sperling zeigt. Die beiden sind seit vergangenem Jahr ein Paar und nutzten auch das Royal Ascot 2024, um ihre Beziehung offen zu zeigen. Ihre Liebe scheint über das Jahr nichts eingebüßt zu haben, denn auch in diesem Jahr präsentierten die beiden sich verliebt wie am ersten Tag.

Getty Images König Charles und Peter Phillips beim Royal Ascot 2025

Getty Images König Charles beim Royal Ascot 2025

Getty Images Harriet Sperling und Peter Phillips im Juni 2025