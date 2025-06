Verdient gewonnen? So kam das GNTM-Finale bei den Fans an

Das Finale der 20. Staffel von Germany's Next Topmodel lockte am Donnerstagabend 1,55 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, wie DWDL berichtet. Damit erzielte die Talent-Show ihr zweitbestes Ergebnis der gesamten Staffel, nur knapp hinter der Auftaktfolge im Februar. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kletterte auf 22,4 Prozent, was nicht nur die 20-Prozent-Marke zum ersten Mal in dieser Staffel übertraf, sondern auch den höchsten Finalwert seit 2021 markierte. Trotz eines leichten Rückgangs der Reichweite im Vergleich zu den Vorjahren lief die Show in der Primetime mit einem Tagessieg stark auf.

Wie bereits im vergangenen Jahr wurden auch in der 20. Staffel zwei Sieger gekürt: eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer. Jubeln durften die Blondschöpfe Daniela und Moritz – aber was sagen die Fans zum Ausgang der Show? Die Meinungen über die Gewinner könnten unterschiedlicher nicht ausfallen. "Daniela und Moritz sehen verdammt gut aus, für mich verdient gewonnen" und "Meine beiden Favoriten haben verdient gewonnen" lauten beispielsweise zwei von zahlreichen Kommentaren dieser Art unter einem Promiflash-Beitrag. Viele andere Stimmen halten allerdings dagegen und kommentieren so etwas wie: "Für mich absolut nicht nachvollziehbar, warum Pierre nicht gewonnen hat! Megasympathisch, das Herz am richtigen Fleck, immer top diszipliniert und schön wie ein griechischer Gott" und "Pierre hätte es gewinnen müssen. Meine Theorie ist ja auch, dass Heidi aus Versehen die falsche Hand gehoben hat."

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" wurde in Köln ausgerichtet. Neben Heidi Klum (52) waren zahlreiche prominente Gäste geladen. Neben Thomas Hayo waren auch Leni Klum (21), Marina Hoermanseder, Naomi Campbell (55) sowie die Gewinnerinnen der vergangenen 20 Jahre dabei – nur von Jana Beller (34) und Sara Nuru (35) fehlte jede Spur. Für die musikalische Bereicherung war natürlich Tokio Hotel verantwortlich. Auch Bruce Darnell (67) sorgte mit einem Überraschungsauftritt für staunende Gesichter. Nachdem der einstige Das Supertalent-Juror über den Catwalk geschwebt war, interviewte er die eine oder andere Kandidatin der vergangenen Jahre.

ProSieben/Daniel Graf Moritz, Heidi Klum und Daniela, "Germany's Next Topmodel"-Finale 2025

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

ProSieben/Max Montgomery Die GNTM-Finalisten 2025