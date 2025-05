Rapper Skilla Baby mit Schussverletzungen im Krankenhaus

Rapper Skilla Baby, mit bürgerlichem Namen Trevon Gardner, wurde am Donnerstagabend in Detroit Opfer eines Drive-by-Shootings und musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut TMZ befand sich der Musiker gegen 19 Uhr Ortszeit alleine in seinem Auto im Bereich 8 Mile und Beech Daly, als ein weiteres Fahrzeug neben ihm auftauchte und rund 25 Schüsse auf ihn abfeuerte. Der Angriff führte dazu, dass Skilla die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in ein Geschäftsgebäude krachte. Der Aufprall hinterließ erhebliche Schäden, einschließlich eines großen Lochs, das anschließend abgesichert werden musste.

Der Schütze floh nach dem Angriff, während ein Augenzeuge den Rapper ins Krankenhaus brachte und die Polizei alarmierte. Am Tatort fand die Polizei zahlreiche Patronenhülsen verstreut auf der Fahrbahn. Skilla erlitt Schussverletzungen an der Hand, wurde zweimal an Kopf und Rücken gestreift und zog sich zudem eine Verletzung am Oberschenkel zu. Trotz der Schwere des Vorfalls teilte der ermittelnde Polizist Edward French mit, dass Skilla sich auf dem Weg zur vollständigen Genesung befinde. Er habe mit ihm gesprochen und der Musiker sandte Dank an seine Unterstützer.

Skilla Baby, ein aufstrebender Künstler der Detroiter Rap-Szene, hat insbesondere durch seinen unverwechselbaren Stil Aufmerksamkeit erlangt. Der 26-Jährige ist bekannt für Songs wie "Bae", "Icky Vicky Vibes" oder "Tay B Style". Auch im Netz wird er gefeiert und freut sich über rund 1,5 Millionen Follower auf Instagram, die ihm ihre Genesungswünsche übermitteln. Bisher sind weder das Motiv der Tat noch die Identität des Täters bekannt, doch die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Getty Images Rapper Skilla Baby, Juni 2024

Getty Images Rapper Skilla Baby, Juni 2024

