"Armselig": Michelle Monballijn schießt gegen Kim Virginia

Schon seit dem Wochenende dominiert das Drama rund um Kim Virginia Hartung (30) Nikola Glumac (29) die Social-Media-Welt. Immer öfter melden sich nun auch Reality-Kollegen der beiden zu Wort. Michelle Monballijn war gemeinsam mit Kim in der vergangenen Staffel von Prominent getrennt. In ihrer Instagram-Story tut sie nun ihre Meinung zu der Situation kund: "Jeder soll machen, was er will. Aber wenn es wirklich darum geht, Lügen zu verbreiten – was bei ihr ja vermutet wird – und es dabei um ein Lebewesen geht – wahrscheinlich gar nicht vorhanden – dann finde ich das armselig."

Michelle denkt außerdem: "Ich glaube, dass sie ein Medienprofi ist und genau weiß, was sie tun muss, um im Gespräch zu bleiben." Es macht den Anschein, als würde die Ex-Partnerin von Mike Cees (37) Kim die Schwangerschaft nicht wirklich abkaufen. Inzwischen bereue sie auch, bei Prominent getrennt zu ihr gehalten zu haben. Mit ihren Zweifeln an der Schwangerschaft ist sie aber nicht alleine. Schon mehrere Reality-TV-Stars gaben zu, Kim und Nikola die Sache mit dem Baby ich abzukaufen. So äußerten nicht nur Leyla Lahouar (29) und Nikolas Ex Gloria Glumac (32) ihre Bedenken, auch Bobby Chamberz schrieb unter einen Promiflash-Beitrag auf Social Media: "Das Baby kommt in zwei Monaten. Sie müsste hochschwanger sein. Die Fruchtblase müsste jede Sekunde platzen. Aber nein, es gibt kein Kind, Leute. Lasst euch nicht auf den Arm nehmen."

Erst Ende Dezember machten Kim und Nikola ihre Beziehung offiziell. Schon wenige Tage später äußerte Kim öffentlich ihre Vermutung, schwanger zu sein. Anfang Februar bestätigten die beiden Promis unter Palmen-Teilnehmer, ein gemeinsames Kind zu erwarten. In den vergangenen Monaten passierte aber viel: Ein Drama folgte auf das nächste und sicherte den beiden stets einen Platz in den Schlagzeilen. Vor wenigen Wochen trennte sich Kim schließlich medienwirksam von ihrem Verlobten, nachdem sie verkündet hatte, Opfer eines körperlichen Angriffs geworden zu sein.

Collage: ActionPress, Instagram Collage: Michelle Monballijn und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars