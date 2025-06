Wieder vergeben: Sarah Liebich postet süßes Pärchenbild

Sarah Liebich überrascht ihre Fans mit einer romantischen Offenbarung! Die Reality-TV-Darstellerin, die durch ihre humorvollen und offenen Beiträge in den sozialen Netzwerken bekannt ist, hat in ihrer neuesten Story auf Instagram ein Pärchenfoto veröffentlicht. An ihrer Seite strahlt niemand Geringeres als Meik Kühnel, ein Sportler. Meik hat ihr von hinten liebevoll eine Hand auf den Arm und die andere an ihre Hüfte gelegt, während Sarah überglücklich für die Kamera lächelt. Bereits in den letzten Tagen hatte Sarah immer wieder romantische Clips auf TikTok hochgeladen, die ihre Follower spekulieren ließen – jetzt ist es offiziell: Sarah ist wieder in festen Händen.

Die Influencerin, die sich gerne mit ihren Fans austauscht, hielt die Beziehung zu Meik bislang privat. Doch die kontinuierliche Veröffentlichung von gemeinsamen Momenten deutet darauf hin, dass sie keinen Zweifel mehr daran lässt, wie glücklich sie aktuell ist. Ihren Status als Single hat Sarah spätestens mit diesem Instagram-Post beendet. Die Fans reagieren unter ihren aktuellen TikTok-Postings begeistert: Viele senden Glückwünsche und Emojis, die die Liebe zwischen den beiden unterstützen. Wann genau die Beziehung der beiden begonnen hat oder wie es überhaupt dazu kam, bleibt bislang unklar. Doch eines scheint sicher: Für Sarah beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Noch im letzten Jahr zeigte sich Sarah bei Interviews optimistisch in Sachen Liebe, nachdem sie vorher eine längere Singlephase durchlebt hatte. Während sie öffentlich von ihren Dating-Erfahrungen erzählte, ließ sie durchblicken, dass sie auf der Suche nach einer tieferen Bindung ist. Offensichtlich hat sich ihre Geduld ausgezahlt! Mit ihrem neuen Partner Meik scheint sie nun das Glück gefunden zu haben, nach dem sie gesucht hat. Die Fans dürfen gespannt sein, ob Sarah in Zukunft mehr aus ihrem Liebesleben zeigen wird oder ob sie die Details dieser Verbindung lieber für sich behalten möchte. Fest steht, die Reality-Queen hat wieder einen King an ihrer Seite!

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich und Meik Kühnel

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Influencerin