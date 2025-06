Länger weg: Karina Bauers Brust-OP war härter als gedacht

Karina Bauer hatte ihre Fans in Sorge versetzt. Auf den Social-Media-Accounts der eigentlich sehr kommunikativen TV-Bekanntheit herrschte Funkstille. In ihrer Instagram-Story erklärt sie jetzt, dass sie sich wegen eines medizinischen Eingriffs für einige Zeit zurückgezogen hatte. "Hatte meine zweite Brust-OP und war deswegen lange ausgeknockt. [...] War so viel härter als die erste vor sechs Jahren", schrieb Karina zu einem Bild, das ihre Bandagen zeigte. Die Operation habe sie dazu gezwungen, viele geplante Events abzusagen. Derzeit erhole sie sich noch, wolle aber ab nächster Woche ein "XXL Chaya Programm" durchziehen und ihr Aussehen wieder auf Vordermann bringen.

Die Blondine macht aus ihren Schönheitseingriffen kein Geheimnis. Auch sonst plaudert Karina gerne über vermeintlich heikle Themen. Erst vor Kurzem sorgte sie im Netz für Aufmerksamkeit, als sie sich über das Verhalten einiger Kollegen im Reality-TV-Bereich ärgerte. Nach einem Event zur Premiere der vierten Staffel von #CoupleChallenge war sie mit einigen C-Promis in ein Restaurant gegangen – die die Location allerdings verließen, ohne für ihr Essen zu bezahlen. Ganze 300 Euro blieben vorerst offen. "Manche Leute haben tatsächlich ihren ganzen Abend dort for free genossen und sind dann einfach weggegangen", wetterte die Influencerin.

Auch im TV sorgt Karina regelmäßig für Wirbel. Bei Are You The One – Reality Stars in Love bandelte sie mit dem berüchtigten Casanova Calvin Kleinen (33) an. Über die Jahre wurde sie außerdem mit Nico Legat (27) und Phillip Mandla in Verbindung gebracht. Die Romanze mit dem Temptation Island V.I.P.-Verführer ging allerdings nach hinten los, als er Bilder einer anderen Frau auf Social Media kommentierte. Im Promiflash-Interview machte Karina vergangenen Sommer deutlich: "Der Phillip ist in meinen Augen ein Lügner."

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Influencerin

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer nach einer Brust-OP

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Reality-TV-Bekanntheit

