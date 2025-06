K-Pop-Star Bain kann nach seinem Coming-out "frei sein"

Während einer US-Tournee sorgte er für eine schöne Überraschung: Bain (24), der Sänger der K-Pop-Boyband Just B, outete sich im April während eines Konzerts als homosexuell. Bei seiner Solo-Performance zu Lady Gagas (39) Song "Born This Way" nutzte er den Augenblick. Im Interview mit The Hollywood Reporter ließ der Musiker diesen besonderen Moment Revue passieren, der zunächst gar nicht geplant war. "Ich habe das Gefühl, dass ich meine Chance verliere, wenn ich sie jetzt nicht ergreife, also war es fast wie ein Zeichen von oben. Ich habe die Chance einfach ergriffen, als ich sie hatte", erklärte Bain.

Als Teil der LGBTQ+-Gemeinschaft gilt Bain aktuell noch als Außenseiter. Südkorea ist bezüglich Sexualität bereits offener geworden – jedoch gilt es schon noch als Tabuthema. Bain entschied sich dennoch zu dem großen Schritt, sich zu outen. Seine Kollegen und sein Plattenlabel wussten bereits seit zwei Jahren davon. Von beiden Seiten erhält er große Unterstützung. "Es gab gewisse Bedenken, wie die Öffentlichkeit darauf reagieren würde", erklärte Bain und fügte hinzu: "aber sie wollten, dass ich mich ganz ich selbst zeige." Auf Social Media erhielt er überwiegend positive Reaktionen – negative gab es allerdings auch, was Bain aber nicht stört. "Ob gut oder schlecht, ich begrüße es, wenn über mich gesprochen wird", stellte der 24-Jährige klar.

Für Bain bedeutet das Coming-out keineswegs das Ende eines Weges, sondern den Beginn von allem. "Ich habe das Gefühl, dass dieser Neubeginn auch meinen Geist öffnet, meinen Horizont erweitert, wenn man so will", erklärt der Sänger in seinem aktuellen Interview. Neben seinen Ambitionen in der Musik denkt er bereits daran, möglicherweise in den USA als Schauspieler Fuß zu fassen und als schwuler Charakter in Teen-Dramen aufzutreten. Auch eine Solokarriere könne sich Bain gut vorstellen, um seine Geschichte auch in seiner Musik erzählen zu können. Er ist seit 2021 Teil der Boyband Just B, die sowohl in Südkorea als auch international erfolgreich ist.

Instagram / 6a1n__ Bain, K-Pop-Idol

Instagram / 6a1n__ Bain im Juni 2025

Instagram / 6a1n__ Bain im April 2025

