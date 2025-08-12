Bachelors-Lena hatte "komisches Bauchgefühl" vor ihrem Exit

Im Halbfinale der aktuellen Staffel von Die Bachelors hat sich Lena überraschend dazu entschieden, die Show freiwillig zu verlassen. Ihre Gefühle für den Bachelor Martin Braun reichten nicht aus, um eine gemeinsame Zukunft in Betracht zu ziehen. Im Interview mit Promiflash erklärte die Kandidatin, dass sie nach dem Dream Date, trotz der romantischen Eindrücke, mit einem "komischen Bauchgefühl" aufgewacht sei. Dieses Gefühl habe sie nicht mehr losgelassen und letztendlich zu der Einsicht gebracht, dass sie sich nicht in die Rolle an Martins Seite einfügen könne.

Die 30-Jährige erzählte weiter, dass die Show eine Art realitätsferne "Bubble" sei, in der Gefühle besonders intensiv erscheinen. Als sie jedoch begann, die Situation aus der Perspektive ihres Alltags zu betrachten, wurden Zweifel laut. Besonders Martins Rolle als Vater rückte für sie mehr in den Fokus, als ihr klar wurde, dass sie sich emotional nicht auf ihn einlassen konnte. "Sobald man wieder etwas näher an der Realität ist – an Zuhause, an Freunde, Familie, den Alltag – fängt man an, vieles zu hinterfragen", fügte Lena hinzu und betonte, wie sie Schritt für Schritt zur Entscheidung gelangt sei.

Mit ihrem überraschenden Ausstieg hinterlässt Lena den Bachelor und ihre Konkurrentinnen Clara und Leonie in einer spannenden Finalphase der Show. Die beiden Frauen konnten am Ende des Halbfinales jeweils eine Rose von Martin entgegennehmen und ziehen somit in das große Finale ein. Im Promiflash-Interview verriet Lena, ob Clara und Leonie in der Folge von ihrem freiwilligen Exit erfuhren. Ihre Antwort fiel dabei vage aus: "Ob Leonie und Clara in der Folge von meinem Exit erfahren haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt schon gegangen war. Ich vermute, sie haben es nicht sofort gewusst."

Anzeige Anzeige

RTL Lena und Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Annette Etges Collage: Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin 2025