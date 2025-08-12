Sind Liam Hemsworth und Gabriella etwa bereits verlobt?

Liam Hemsworth (35) und Gabriella Brooks (29) haben mit einem glitzernden Detail für Aufsehen gesorgt. Bei einer Geburtstagsfeier seines Bruders Chris Hemsworth (42) auf Ibiza wurde die Schauspielerin und Model mit einem auffälligen Diamantring am linken Ringfinger gesichtet – Fotos des Klunkers liegen der Daily Mail vor. Das Paar, das seit 2019 zusammen ist, nahm an der Star-gespickten Party auf einer Yacht teil, bei der auch Berühmtheiten wie Taika Waititi (49), Rita Ora (34) und Matt Damon (54) anwesend waren. Gabriella trug ein sommerliches gelbes Kleid und präsentierte später auf dem Boot einen gestreiften Bikini, doch es war ihr Schmuckstück, das wirklich die Blicke auf sich zog.

Die Feierlichkeiten waren keine gewöhnliche Party, sondern ein glamouröses Zusammentreffen der Stars. Während Gabriellas Ring für Spekulationen sorgte, erregte auch Matt Damon Aufmerksamkeit, als er Berichten des Magazins zufolge fast ins Mittelmeer stürzte. Der Schauspieler konnte sich gerade noch an seinem Bier festhalten, bevor ein Freund ihm half, wieder sein Gleichgewicht zu finden. Die enge Verbindung zwischen den Hemsworths und Damon besteht schon seit Jahren. Immer wieder verbringen sie gemeinsam Zeit, sei es in Australien oder, wie in diesem Sommer, in Spanien auf luxuriösen Yachten.

Liam und Gabriella führen ihr Leben abseits der großen medialen Bühne. Ihr Umgang miteinander wirkt gelassen und bodenständig, vor allem verglichen mit Liams früherer Beziehung zu Miley Cyrus (32). Seine erste Ehe endete nach kurzer Zeit und wurde damals intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert. Mit Gabriella scheint Liam eine ruhigere und harmonischere Partnerschaft gefunden zu haben – ob nun bald eine Hochzeit ansteht oder nicht, ist derzeit ungewiss. Klar ist nur, dass die beiden ihre private Zeit, gern auch im Kreis von Freunden und Familie, sehr genießen.

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth mit Model Gabriella Brooks

Instagram / gabriella_brooks Gabriella Brooks und Liam Hemsworth im Dezember 2024

Getty Images Liam Hemsworth und Gabriella Brooks auf der NGV Gala 2023