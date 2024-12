Lukas Podolski bietet Christoph Kramer jetzt Job in Polen an

Christoph Kramer (33) teilte zuletzt Einblicke in seine bislang vergebliche Suche nach einem neuen Verein. Nachdem er im Sommer Borussia Mönchengladbach verlassen hat, will ihn laut eigener Aussage kein anderer Verein verpflichten – nicht mal ohne Gehalt! Sein einstiger Teamkollege Lukas Podolski (39) möchte dem 33-jährigen Kicker wohl aus der Patsche helfen: Poldi bietet ihm jetzt nämlich indirekt einen Platz in seinem polnischen Fußballklub an. Unter einem Instagram-Post von SkySports, in dem über die Vereinssuche des DFB-Stars berichtet wurde, markiert die FC-Köln-Legende seinen derzeitigen Verein Górnik Zabrze und fügte ein symbolisches Handschlag-Emoji hinzu – wenn das nicht mal eine Einladung ist!

Während die Angebote der Bundesliga-Vereine bei Christoph bisher ausblieben, würden sich die Fans der jeweiligen Fußballklubs hingegen über eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 freuen. "Hoffentlich haben die Bochumer zugehört", hofft ein User. Ein anderer Nutzer meint zudem: "Schalke will doch im Winter angeblich erfahrene, stresserprobte Spieler holen und dann noch für umme? Ja aber Hallo, komm rum." Viele weitere Fußballfans rühren in Kommentaren wie "Komm zu Hertha", "Komm zu Alemannia Aachen" oder "Komm doch zu Eintracht Braunschweig" die Werbetrommel.

Christoph hatte im Podcast "Copa TS" mit Tommi Schmitt (35) überraschende Details zu seiner aktuellen Situation enthüllt. Er gab zu, den Markt für Spieler über 30 unterschätzt zu haben. "Ich dachte, wenn ich auf den freien Markt komme, sagen alle: Bitte komm zu mir", gab Christoph offen zu. Trotz Initiativbewerbungen bei zahlreichen Vereinen, auch unterhalb der Bundesliga, blieben die Angebote aus. Selbst die Aussicht, für keinerlei Gehalt zu spielen, hatte keinen Zuspruch gefunden. "Dieser Markt Ü30, der ist irgendwie nicht so richtig da", teilte der 33-Jährige enttäuscht mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Kramer, Fußballer

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Kramer im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige