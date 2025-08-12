Hulk Hogan war vor Tod Trauzeuge bei Hochzeit seines Sohnes

Hulk Hogan (†71) starb vor wenigen Wochen am 24. Juli. Nun verrät sein Sohn Nick (35), dass der Ex-Wrestler noch im Januar eine wichtige Rolle bei seiner Hochzeit spielte. "Mein Vater war tatsächlich mein Trauzeuge bei meiner Hochzeit", erklärt er im Interview mit US Weekly. Nick sei rückblickend froh, dass sein Vater bei seinem großen Tag dabei sein konnte. "Wir hatten großes Glück, dass das zeitlich so gut gepasst hat und mein Vater an diesem besonderen Tag für mich da sein konnte", gab er weiter preis.

Den Verlust seines Vaters versucht Nick aktuell zu verarbeiten – dabei ist ihm seine Ehefrau Tana Lea eine große Stütze. "Sie erinnert mich daran, warum wir eine so enge Bindung hatten, und hilft mir, in diesen Momenten, in denen ich möglicherweise zusammenbrechen würde, konzentriert zu bleiben", verrät er weiter. Nick wolle Hulks Lebenswerk würdigen und ihn in guter Erinnerung behalten. "Das Einzige, was mein Vater mir immer gesagt hat, war, dass man, egal wie schwer es wird, immer weitermachen muss", erinnert Nick sich an die Wrestlinglegende. Hulk verstarb an einem akuten Myokardinfarkt, besser bekannt als Herzinfarkt.

Anfang August wurde Hulk beigesetzt. Seine Tochter Brooke (37) fehlte dabei allerdings. "Mein Vater hasste die Morbidität von Beerdigungen. Er wollte keine", begründete die Mutter von Zwillingen ihr Fehlen auf der Beerdigung auf Instagram und fügte hinzu: "Und obwohl ich weiß, dass Menschen auf viele verschiedene Arten trauern – und ich bin so dankbar für alle Feierlichkeiten und Veranstaltungen, die zu seinen Ehren organisiert wurden –, musste ich als seine Tochter meine eigene Entscheidung treffen, um ihn auf die beste und aufrichtigste Weise zu ehren, die ich kannte ... privat ... auf die Weise, die mir das Gefühl gab, ihm am nächsten zu sein."

Instagram / nickhogan Hulk Hogan und Nick Hogan in einem Privatjet

Getty Images Hulk Hogan, August 2006

Getty Images Linda, Nick, Brooke und Hulk Hogan im August 2006