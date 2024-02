Jugendliebe: Lukas Podolskis Frau war seine erste Freundin

Sie war direkt die Richtige! Seit 2011 ist Lukas Podolski (38) mit seiner Frau Monika verheiratet. Das Paar krönte seine Beziehung bereits mit drei Kindern: 2008 kam ihr Sohn Louis zur Welt, 2016 wurde die erste Tochter Maya geboren und vergangenes Jahr folgte Nesthäkchen Ella. Was kaum einer weiß: Der Fußballer kennt seine Monika bereits seit 2004. Nun plaudert Poldi erstmals über die Kennenlerngeschichte der beiden.

In Verona Pooths (55) Show "More than Talking" wird Lukas richtig redselig und erzählt, wie er Monika das erste Mal begegnete. "Ich hatte, bis ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, keine Freundin. Ich war 17 und dann gab es einen Freund, der uns zusammengebracht hat", erinnert sich der Sportler. Sein Freund habe gesagt: "'Hör mal, hier lebt auch eine, die aus Polen kommt, aus demselben Ort wie du. Die musst du mal kennenlernen.'" Eigentlich sei er damals gar nicht an einer Beziehung interessiert gewesen, doch unter anderem die gemeinsame Heimat habe ihn schließlich überzeugt.

Poldi hat eine echte Bilderbuchfamilie – und daran lässt er seine Fans auch teilhaben. Auch wenn er nie wirklich tiefe Einblicke in sein Privatleben gibt, betont er doch hin und wieder öffentlich, wie gesegnet er sei. Und das bezieht er vor allem auf sein Babyglück. "Kinder sind das Glücklichste, was wir haben", schwärmte der 38-Jährige in einem RTL-Interview.

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski mit seinem Sohn

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seiner Monika im Juni 2021

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Tochter Ella

