Kurz vor Scheidungs-Jahrestag: J.Lo posiert megasexy im Netz

Jennifer Lopez (56) zeigte sich kurz vor dem Jahrestag ihrer Scheidungseinreichung von Ben Affleck (52) am 20. August 2024 auf Instagram in einem atemberaubenden Look. Die Sängerin trug einen hautengen schwarzen Body, kombiniert mit durchsichtigen Blumendruck-Strumpfhosen und eleganten, spitz zulaufenden High Heels. Ein schwarzes Barett und goldene Accessoires rundeten den Look perfekt ab. Mit einem schwarzen Herz-Emoji kommentierte sie schlicht ihre glamourösen Selfies, die von Fans und Freunden gleichermaßen gefeiert wurden. Von Paris Hilton (44) kam ein verliebtes Emoji und ein begeisterter Fan kommentierte: "Millionen-Dollar-Beine!"

Aktuell tourt die 56-Jährige um die Welt mit ihrer "Up All Night: Live in 2025"-Show und begeistert ihre Fans mit ihren Performances. Ein kurioses Highlight gab es kürzlich bei einem Konzert in Almaty, Kasachstan, als ein großes Insekt während ihres Auftritts auf ihrer Brust landete und bis zu ihrem Hals kletterte. Doch die Sängerin bewahrte die Ruhe und reagierte erst, als der Moment passte: Mit einem gekonnten Schlag im Rhythmus der Musik beförderte sie die Grille von sich weg und setzte ihre Show unberührt fort. "Es hat gekitzelt", verriet sie später dem Publikum mit einem Lächeln laut OK! Magazine.

Das vergangene Jahr war für Jennifer eine Zeit voller Veränderungen. Im Mai 2024 hatte sie ihre geplante "This Is Me... Live"-Tour abgesagt, um mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren Kindern zu verbringen. Im August folgte die Scheidung von Ben, die sie passenderweise am zweiten Hochzeitstag einreichte. Doch jetzt scheint die Sängerin wieder im Fokus ihrer Karriere zu stehen und wirkt auf ihrer aktuellen Tour selbstbewusst und voller Energie. Fans feiern nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre strahlende Präsenz – egal ob auf der Bühne oder im Internet.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, August 2025

Instagram / jlo Jennifer Lopez, August 2025

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez